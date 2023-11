Hrvatska je u euforiji, ali stiglo je uznemirujuće upozorenje za Vatrene, pritisak na Dalića

Autor: Andrija Kačić Karlin

Koji dobar dan, kakvo olakšanje. Hrvatska je iznova u igri, ovisi sama o sebi. Pobjedom 2-0 protiv Latvije sa spoznajom da je koji sat ranije Wales tek 1-1 remizirao u gostima protiv Armenije, Vatreni su došli do idealne situacije. Ako u utorak navečer na praznom maksimirskom stadionu nadvise Armeniju – Euro je tu. Skupa s nekoliko desetaka tisuća hrvatskih navijača.

No, prije negoli opišemo igru naše reprezentacije i jedno istinsko upozorenje. Armenija koja nas čeka u zadnjem kolu ne da nije mačji kašalj, već je opasna zvijer. Jer, Armenci su očerupali Wales, u Cardiffu su ga dobili 4-2 a sada u utakmici koja je završila bez pobjednika bili su bolji.





Armenija je osvojila četiri boda protiv Walesa, baš kao i Wales protiv Hrvata. To je čak i uznemirujuće upozorenje. Da ne bismo slučajno pomislili da je sve gotovo.

Izostala je nervoza

Latvija koja je ipak kudi i kamo manje kvalitetna od Armenije riješena je „na brzinu„, u prvih petnaestak minuta. Srećom, izostala je nervoza čekanja prvog gola, a to je baš Dalićevim izabranicima trebalo u neosporno nervoznim trenucima. Kada nemate pravo na grešku.

Domaćine je načeo Lovro Majer koji je zamijenio ozlijeđenog Kovačića. Bila je to prelijepa akcija koju je začeo, a tko bi drugi, Luka Modrić. On je proigrao iz sredine s kraasnom dubinskom loptom drugog Luku, Ivanušeca. Prodor Ivanušeca završio je ubačajem prizemne lopte u sredinu, gdje je naletio Majer i isprve svladao latvijskog vratara. Bilo je to već u 7. minuti.

Da se ne bi slučajno nešto zakompliciralo odmah smo zaželjeli i drugi naš gol. I to se brzo ostvarilo. A zapravo od prve minute se vidjelo koliko strijelac tog drugog gola znači za našu nacionalnu nogometnu vrstu. Andrej Kramarić letio je terenom i štono se kaže „lopta ga je nagradila„. Uporni Stanišić oteo je na desnom boku loptu Latvijcima, probio se i ubacio.

Lopta je došla do Majera koji je brzo blokiran, lopta se otkotrljala unazad a na nju je svoju silu i tehniku usmjerio Kramarić. Preciznim udarcem u lijevi vratarov kut.

Tako to ide kod nas. Kada je kriza po Dalića sve po pravilu riješi Kramarić.

Možda do kraja utakmice i nije sve izgledalo blistavo. Od proživljene nervoze i straha ovih dana svi smo sretni kako je uopće sve i završilo. Jer, znamo kako je moglo završiti. Ne, nije nas Latvija ni pritisnula ni prijetila. Ali, organizacija naše igre bila je više improvizacija nego neki planski projekt. Čak je i razumljivo, nije se htjelo ništa riskirati, a ako ćemo pravo ovo je neka posve nova, drugačija Hrvatska.









Na kraju smo imali lijep nogometni dan. I sa svim upozorenjima čekamo Armeniju, sad više ne smijemo uprskati.

Oh da, vrijedi izdvojiti da su u ovoj utakmici u zadnjim minutama nastupila dva debitanta, Baturina iz Dinama i Pašalić iz Rijeke. Šteta, ovaj drugi pogodio je i vratnicu. No, izbornik očito računa na njih.