HRVATSKA JE ‘PRESJEKLA’ PRIJE 10 GODINA I REKLA DOSTA! Odmaknuli se od Srbije i društva hrabrim potezom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska ima zanimljivo nogometno prvenstvo. Ove sezone u pretkolima europskih natjecanja njeni klubovi od šest utakmica imaju čak pet pobjeda. I krupnim koracima grabe prema trenutku kada bi naš nogomet mogao imati „pola lige u Europi”. Kako sada stvari stoje za dvije sezone Hrvatska će imati dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka, jednog za Europsku ligu i dva za Konferencijsku ligu.

Svega toga zacijelo ne bi bilo da su pri Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) ostali pri uvjeravanjima, ali i željama, da naša liga broji čak 16 klubova.

Pod egidom – svako selo i gradić mora imati prvoligaša naš nogomet je dugo tavorio, čak nekih dvadesetak godina i srećom da se prije deset godina promijenio tijek svijeta. I u Izvršnom odboru Saveza i na Skupštini prihvatili ideje medija. I odlučili se na Ligu od 10 klubova koja se igra po četverokružnom sustavu.

Napredak se vidi, liga je sve jača

Prvo Hrvatska nema toliku bazu stanovništva, nogometaša i infrastrukture da bi podnosila tako glomaznu ligu, drugo „Liga 10” nije nikakva izmišljotina. Ta, nju korist mnoge europske zemlje koje su u nogometno, infrastrukturalno i brojčano slične Hrvatskoj.

Evo, pogledajmo, recimo, Srbiju. Ona se uporno drži Prve lige od 16 klubova. Uporno do bola. Klupski nogomet stagnira, malo je zanimljivih utamkica, ima puno namještanja, pa je i Uefa već reagirala.

Nogometni velikani, što Crvena zvezda i Partizan uistinu jesu, igraju po nekakvim selima, sve je to teško i gledati, ne samo pojmiti.

No, ima kod nas onih koji su i dalje za Prvu ligu od 16 klubova, bio je to svojedobno i predsjednik Udruge prvoligaša, Igor Štimac. On je objašnjavao da bi se u takvom natjecanju dalo više prostora mladim igračima. Što ima logike, jer u sadašnjoj Ligi od deset klubova po klubovima ima isuviše stranaca. No, Hrvatska zaista nema u ovome trenutku 16 moćnih klubova koji bi bili stabilni prvoligaši.

Silna buka onih koji suprije deset sezona "izgubili" Prvu nogometnu ligu od 16 klubova da se lako utišati samim nabrajanjem bitnih čimbenika koji se moraju ocjenjivati prigodom odabira svakog državnog nogometnog prvenstva. Kod lige od 16 klubova barem pola klubova ne bi imalo novaca za platiti osnovne potrebe, a ne bi zadovoljavali ni oštre kriterije licenciranja. Naravno, najlakše je živjeti na proračunima lokalnih zajednica i sponzora kojih je, inače, sve manje, Kako svako selo voli i želi imati prvoligaša, tako je odluka o smanjivanju Prve hrvatske nogometne lige na pristojnu, normalnu razinu kakve već imaju zemlje u Europi koje su nalik Hrvatskoj, prije deset godina izazvala salvu negodovanja.









A Prva liga od deset klubova s četverokružnim sustavom – pokazala se kao pravi pogodak. U sridu!

No, za sve one kojima je teško shvatiti da je Liga od 16 klubova, u državi bez stadiona i novaca za klubove, preveliko breme, poslužit ćemo se pričom s podacima iz pet zemalja i liga koje su se okrenuli ligama od 10 ili 12 klubova. A sve su zemlje kud i kamo bogatije od Hrvatske, i sa stadionima i s bruto-društvenim proizvodom i s nogometnim statusom u Europi.

Dakle…

Poigrajmo se malo brojkama. Hrvatska ima 4.494,749 stanovnika (zadnji popis iz 2011. godine, danas je broj sigurno manji, op.p.), bruto društveni proizvod po stanovniku u dolarima jest 12.324. Na Uefinoj ljestvici zemalja je 14.

Ostale zemlje s ligama od 10 i 12 klubova za usporedbu:

Škotska ima 6.168.000 stanovnika, bdp 0d 39.680 dolara i deveta je na Uefinoj listi.









Švicarska, koja također ima ligu od 10 klubova ima 7.523.934 stanovnika, 32.751 dolara bdp-a i 16. je na Uefinoj ljestvici klubova.

Velik broj kluba ne nosi kvalitetu

Danska s 12 klubova u Prvoj ligi ima 5.450.661 stanovnika, visok bdp od 34.740 dolara s 15. mjesto na Uefinoj ljestvici klubova.

Austrija ima ligu od 10 klubova, stanovnika 8.192.880, bdp od 33.432 dolara i 21. je po klubovima na Uefinj talbici.

Na koncu, Slovačka ima ligu od 12 klubova, stanovnika ima 5.439.488, bdp od 16.041 dolara i na Uefinoj ljestvici klubova, je na 23. mjestu.

Sve te nabrojane zemlje odavno su, ne kao mi nedavno, uvidjeli benefite od umanjene lige s trokružnim ili četverokružnim sustavom. Shvatile da veliki broj klubova ne nosi i razvoj kvalitete.

Zato, pohvalimo odluku HNS-a otprije deset godina. Bolje ikad, nego nikad!

Pametnome dosta!