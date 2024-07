Hrvatska je pokrenula ‘čudovište’, nakon ovoga više nema povratka

Autor: Andrija Kačić Karlin

U sveopćoj tuzi nakon lošeg nastupa naše reprezentacije na Euru, jer navikli smo na uspjehe, razmazili smo se, osjećali nedodirljivo, dogodio se jedan detalj, jedna izjava koja nas može ne samo utješiti. Nego dati i nadu da možemo i dalje biti uspješni.

Zapravo, Hrvatima je u lice rečeno kako su bili vizionari, „revolucionari„ i nevjerojatno nadahnuće za „male reprezentacije„. Rekao je to danski izbornik Kasper Hjulmand nakon što je njegova momčad eliminirana s Eura porazom protiv domaćina Njemčke. Unatoč odličnoj partiji Danci se zaista imaju pravo žaliti i na kriterij suđenja, kao i na kriterij sudaca u VAR sobi. Ponište im gol za vlas trave, a dosude jedanaesterac protiv njih nakon dodira lopte – palcom.

Kako bilo, oduvijek su domaćini bili favorizirani, zgodilo se i sada isto. Danci su junački pali. A još kada je danski izbornik Hjulmand rekao da bi oni „voljeli biti kao Hrvatska„, naravno da nas se srce rastopilo. Još uvijek u svijetu netko prepoznaje naše uspjehe, kada ih ne prepoznajemo mi.

Hrvatska do svih uspjeha kao autsajder

Hrvatska je do svih uspjeha stigla kao posvemašnji autdajder. Zapravo, budimo i točniji, svaki hrvatski uspjeh bio je senzcionalan, ne samo onaj prvi iz 1998. sa svjetske smotre u Francuskoj. Pa ni srebro sa SP u Rusiji dvadeset godina kasnije, ni prije dvije godine na smotri u Kataru. Senzacija je bila i plasman u finale Lige nacija lani…

Nogometna Hrvatska pokazala je nogometnom svijetu ono zbog čega je ovaj sport najpopularniji na svijetu. Iako neomiljena u svijetu sudaca Hrvatska je pobjeđivala najbolje, Argentinu, Francusku, Brazil, Njemačku, Italiju, Englesku…

I očito je to ostalo upamćeno. Ne bi to Danac Kaspr Hjulmand bezveze lupao. On je znao što govori. Hrvatska je postala uzor sitnijim nogometnim nacijama, kao što vidimo i na ovoj europskoj smotri. Gdje igrom, zalaganjem i kvalitetom igrača plijene i Austrija i Gruzija i Slovenija i Slovačka.

Infrastruktura siromašna

Ne tako davno, Island koji broji stanovnika kao zagrebačka Trešnjevka dolazio je do četvrtfinala Eura, dobivši pritom i Engleze. Hrvatska je davno pokazala da se može. S time, nismo sigurno jesu li Hjulmand i sav ostali nogometni svijet svjesni u kakvoj siromašnoj nogometnoj infrastrukturi Hrvatska uopće egzistira.









Kada bi to znali bili bi još više šokirani. No, mi smo majstori u skrivanju vlastitih nesposobnosti i boljki, a skrivamo ih nevjerojtnim uspjesima. Nevjerojatno ali istinito.

Sada se malo poigrajmo. Mi smo uzor i nadahnuće Dancima. To je tako lijepo čuti. Ali, kada se tek formirala hrvatska nogometna reprezentacija, a sjećamo se i čuvene prve utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država u listopadu 1990. godine, mnogi od nas uzor su vidjeli baš u – Danskoj.

Nisu bili posloženi

Priznao je to tada i prvi hrvatski izbornik. Danska se na nogometnoj sceni pojavila sredinom osamdesetih godina. Do tog vremena bila je nebitna nogometna zemlja koja se rijetko plasirala na velika natjecanja, a za njihove klubove i igrače malotko je čuo.









Sve se promijenilo dolaskom Seppa Pionteka na mjesto danskog izbornika. Jer, Danska je bila veliki izvoznik nogometaša, ali nikad nije bila dobro posložena. Piontek je sastavio reprezentaciju sve od samih „legionara„, dakle od igrača koji su kruh zarađivali po inozemnim klubovima. Bio je to ne samo europski nego i svjetski raritet.

Ispočetka Arnesen, Lerby, Morton Olsen, Elkjaer, Bastrup, Bergreen, kasnije Shcmeichel, braća Laudrup postali su simboli nadahnutog i eksplozivnog nogometa, a svi su se čudili kako jedna reprezentacija može biti kompletno sastavljena od igrača koji ne igraju u domaćoj ligi, već isključivo nastupaju u inozemstvu.

Danci na krovu svijeta

Ta je formula bila uspješna, Danci su 1992. bili europski prvaci, iako su na natjecanje stigli s plaže, kao zamjena za Jugoslaviju koja je bila pod sankcijama Ujedinjenih naroda zbog agresije na Hrvatsku. I od tada su Danci postali sastavni i neizostavni dio više kvalitete europskog, pa i svjetskog nogometa.

Kada je Hrvatska stupila na scenu, sramežljivo u toj prijateljskoj utakmici protiv Amerikanaca izbornik Dražan Jerković je rekao, a njegov igrač Zlatko Kranjčar prisnažio:

“Mi imamo sjajne internacionalce koji igraju po cijeloj Europi. Uvijek možemo od njih sastaviti jaku reprezentaciju. Kao što to Danci rade. Oni su nam čak i uzor, pokazali su da slanjem svojih igrača u jače lige uvijek profitira i reprezentacija”, rekao je Dražan Jerković.

A Zlatko Kranjčar je dodao. Mnogi su to shvatili tada kao ludost: “Zapamtite, ova nova Hrvatska će jednog dana osvajati i medalje na svjetskim prvenstvima”!

Prošlo je samo osam godina kada se Kranjčareva luda izjava obistinila. Zna danski izbornik Kaspar Hjulmand što govori. Samo ne znamo je li svjestan da su i nama Danci prije tridesetak i nešto godina bili uzor.