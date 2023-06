Hrvatska je pala prelako: Više smo očekivali od Baturine i ekipe, a jedna stvar baš boli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Baš nije izgledalo dobro. Ne samo rezultatski već i dojmom. Mlada hrvatska U21 reprezentacija koju vodi Dragan Skočić poražena je na startu europske smotre protiv Ukrajine 0:2. U skupini su još Španjolska i Rumunjska, pa je jasno da su naši mladi „vatreni„ ozbiljno kompromitirali šanse da budu na jednom od prva dva mjesta. Koja vode u daljnje natjecanje.

Šteta, jer smo već malo maštali i o plasmanu do prva tri mjesta koja vode na Olimpijske igre. Hrvatski reprezentativni nogomet nikad nije bio na Olimpijskim igrama, daje se na znanje.

Momčad koju ima Dragan Skočić, prepuna talentiranih igrača od kojih su neki već i renomirani u inozemnim klubovima odigrala je beskrvnu utakmicu. Koju su Ukrajinci lako riješili u svoju korist. Čak i prelako, što nas posebni boli.





Bolji Ukrajinci

Ukrajinci su odigrali pragmatičnu utakmicu, a Hrvatska se dama ponudila, doslovce na pladnju. Naš suparnik je bolje počeo utakmicu i na samo dvadesetak minuta došao do vodstva. Oleksij Kaščik zabio je za vodstvo Ukrajinaca, a tek onda je naša momčad počela „misliti„ prema naprijed. Nije jasno što je do tada čekala.

I zaigralo se na ukrajinskoj polovici, nanizao se set poluprigoda, ali neke organizirane napadačke akcije nije bilo. Više smo očekivali, samo spomenimo, od Baturine, Drelje…

Naša mlada reprezentacija danas započinje svoj put na #eurou21 u Rumunjskoj, a prvi protivnik je Ukrajina ⚽️🇭🇷 Za reprezentaciju Hrvatske nastupaju naši Martin Baturina, Marko Bulat i Mauro Perković 🦁 Sretno @HNS_CFF 💙💪🏻#dinamozagreb #hrvatska #croatia #football

📸 HNS pic.twitter.com/VCpuQ31hgG





— GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 21, 2023

U nastavku Hrvatska kreće agilnije, no šok je uslijedio prebrzo. U 48. Danilo Sikan iskoristio je ustajalost naše obrane. Pa, 2:0 vodstvo je praktički determiniralo utakmicu. Moralo se krenuti na sve ili ništa, pa što bude. I nije da se nije jurišalo, čak su stvorene i šanse, „pala„ je i jedna vratnica. No, nikako se nije moglo moglo do prvog gola koji bi zakuhao utakmicu, kamoli do drugog.









Ostaje nam se vaditi

Ostaje pitanje, kada se u zadnjem dijelu utakmice moglo igrati tako ofanzivno – što se čekalo prije. Očito je da ova talentirana momčad može dobro igrati napadački. Ali, zašto tek kada primi gol ili dva.

Dobro, još nije sve gotovo, ali u ostale dvije utakmice protiv Španjolske i Rumunjske treba uzeti najmanje četiri, ako ne i šest bodova. Teška misija.