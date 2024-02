Hrvatska je div koji drma, a razbijena Srbija ima motiv da uzvrati omraženom susjedu

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Poslijepodne s početkom u 17 sati na rasporedu je okršaj Hrvatske i Srbije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Dohi. Okršaji Hrvatske i Srbije u bilo kojem sportu donose posebne tenzije, napetost, a u vaterpolu taj okršaj je okarakteriziran s pravom kao ‘klasik’. Jer radi se o reprezentacijama koje su u konstantno u vrhu europskog i svjetskog vaterpola od raspada Jugoslavije, svjetske velesile.

Nijedna utakmica između Hrvatske i Srbije nije dosadna, monotona, uvijek je nabijena emocijama, dramatikom i neizvjesnošću. Nakon slavlja protiv Kine u osmini finala okrenuli su se u hrvatskom taboru pripremama za Srbiju. Hrvatski izbornik Ivica Tucak ponudio je recept za uspjeh.

“Ono što nikako nećemo smjeti dopustiti je ulazak u bilo kakav fizički vaterpolo s njima jer fizički su jači od nas. Moramo utakmicu ‘staviti‘ u jako snažan ritam, strahovito puno plivanja, tu smo mi brži. Ako ćemo tako odigrati, teško će to Srbija pratiti. No uđemo li u igru ‘jedan na jedan‘ onda smo gotovi. Tu ne možemo parirati ni Jakšiću, Mandiću, Ranđeloviću, to je takav tip igrača. Kažem, sporiji su nego mi i ako obrana bude dobra, onda ćemo ‘biti na konju‘”, objasnio je Tucak.

Srbija ukupno uspješnija

Aktualna reprezentacija Srbije postoji pod aktualnim imenom od lipnja 2006. godine, a otad pa do dana današnjeg sa Hrvatskom je odmjerila snage 40 puta. Dosad je Srbija uspješnija s 19 pobjeda, Hrvatska je slavila 14 puta, dok je 7 utakmica završilo bez pobjednika.

Što se tiče utakmica na svjetskim prvenstvima tu je Hrvatska uspješnija s tri pobjede, naspram dvije pobjede Srbije. A Hrvatska je ujedno i slavila u dva posljednja međusobna ogleda ovih suparnika na svjetskim smotrama, 2017. i 2022. godine, jednom u polufinalu, a prije dvije godine u četvrtfinalu. Hrvatska je uspješnija od Srba i na Olimpijskim igrama s 2:1 u pobjedama, dok je Srbija uspješnija na europskim smotrama 3:1.

“Hrvatska je ekipa vrhunskih pojedinaca koji se odlično poznaju. Jaka im je svaka linija, vratar Brijač, imaju jake centre, odlične šutere. Najvažnija je obrana i zajednička požrtvovnost”, rekao je u najavi susreta srpski reprezentativac Đorđe Vučinić.

Rudićeva najava klasika

“Bilo je nezaboravnih utakmica poput onih u Kazanju, Riju, Beogradu, bilo je i dana kada su oni bili bolji. Mi smo mirni, hladne glave, spremni smo pokazati da smo u dobroj formi. Odlično se poznajemo, nema tu iznenađenja u igri. Presudit će detalji, mirnoća, veća želja. Ova utakmica je po meni je derbi četvrtfinala jer zna se kakva uzbuđenja donosi”, rekao je u najavi susreta srpski reprezentativac Sava Ranđelović.









“A glasno su odjeknule riječi Ratka Rudića, legende hrvatskog vaterpola, uoči sraza protiv Srbije. “Srpska reprezentacija trenutno nije ono što je bila. Naravno, bez podcjenjivanja. Hrvatska je bila dobra protiv Australije, dok protiv Španjolske nije bila na očekivanoj razini. Utakmica sa Srbijom će biti ta u kojoj ćemo vidjeti koliko Hrvatska vrijedi”, rekao je Rudić.

Na svjetskoj smotri dosad je Hrvatska upisala tri pobjede i jedan poraz. Upisala je reprezentacija pod vodstvom Ivice Tucka pobjede nad Australijom (13:8), Južnom Afrikom (29:6) i Kinom (22:4), dok je od Španjolske izgubila 10:6. S druge strane Srbi su se izravno plasirali u četvrtfinale s tri pobjede u tri utakmice. Padali su redom Japan (17:10), Crna Gora (14:6) i SAD (14:12).

Izjednačeno na kladionicama

Nema nikakve sumnje kako će okršaj Hrvatske i Srbije ponuditi sjajan vaterpolo i napetost. Samo jednom u pet dosadašnjih međusobnih ogleda na svjetskim smotrama utakmica je bila rezultatski izvjesna (pobjeda Srbije 11:4 u finalu SP-a u Kazanju 2015.), a ostale su završavale s tri i manje golova za neku od ekipa. Hrvatska je slavila u dva posljednja okršaja na svjetskim smotrama i vjerujemo da može i do trećeg slavlja. Na kladionicama su kvote na pobjednika praktički izjednačene (oko 2.20, 2.30, ovisno o kladionici) što dovoljno svjedoči o tome kakva bi nas drama mogla očekivati.