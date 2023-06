Hrvatska je Dalića i ekipu iznevjerila: Kraljevi su ostali bez krune, ali ovo još više boli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da se u ljeto 1998. godine u nekoj zamagljenoj pariškoj gostionici, a sve nakon pobjede Vatrenih protiv Nizozemske u dvoboju za treće mjesto na svjetskoj smotri, povela rasprava – Hoćemo li ikada više nešto slično doživjeti – ne bi uopće izbila svađa.

Naš kolektivni um smatrao je da je nogometna Hrvatska dosegla zenit kojeg više nikad neće ponoviti. Samo se prisjetimo…

Još kada je u sljedećom kvalifikacijama za Euro 2000. u Belgiji i Nizozemskoj doživljen krah, takva uvjerenja su se samo pojačala.





Nadali se i očajavali

Ajde, kasnije su barem plasmani na velika natjecanja bili redoviti. Ali, osvajati medalje na njima, samo smo se nadali i očajavali. Najčešće bi se ispalo već u skupini, a ako bi se skupina prošla uvijek bi nam se, ali baš u uvijek, dogodio neki kolaps. Poput poraza od Turske na Euro 2008. godine, Španjolske 2012. Ili Portugala četiri godine kasnije.

Na svjetskim smotrama skupina se nije ni mogla prebroditi.

U Rusiju na svjetsku smotru 2018. godine otišli smo kroz dodatne kvalifikacije preko Ukrajine, s novim trenerom Zlatkom Dalićem koji je odmijenio Antu Čačića.

Sve ostalo je povijest i antologija. Srebro i bronca na svjetskim prvenstvima, finale Lige nacija, bila je tu i eliminacija u osmini finala na Euru prije dvije godine, pa to su dosezi toliko impresivni i vrijedni da se i sada moramo zapitati slično.

Što su se zacijelo mnogi zapitali u nekoj opskurnoj rotterdamskoj gostionici…

”Hoćemo li ovo ikad više doživjeti”?









Isto pitanja kao prije 25 godina. Navlas isto.

Svjesni smo, naime, da smo „mala” zemlja, s jedva četiri milijuna stanovnika, da nam je nogometna baza skromna a infrastruktura očajna. I da je sve ovo što radimo i uspijevamo ravno čudu. Opet, zaista smo dobri, biti će bolno ako u nogometu potonemo, nestanemo.

Naše nogometno prvenstvo razvojno je natjecanje u kojem se talenti razvijaju, transferiraju u bogatije klubove. Mnogi tamo napreduju, neki koji modu premladi nestanu. Ali, u hrvatskom nogometu postoji istinski ciklus razvoja igrača i ne treba biti pesimist.









Pa se prepustiti očaju da ovako nešto veličanstveno nikad nećemo doživjeti. Štoviše, stava smo da će takva Hrvatska uvijek moći skupiti dvadesetak-tridesetak dobrih igrača za reprezentaciju od kojih će više od nekoliko biti izvanredni, nositeljima uloga u najboljim i najbogatijim europskim klubovima.

Možda do medalja nećemo tako skoro, a možda ćemo do medalje već na sljedećem Euru u Njemačkoj, dogodine. Pa, u Njemačkoj smo uvijek na domaćem terenu. Kako jedan njemački književnik veli – ”Odgovor zna samo vjetar„.

Samo jedno je bitno. Valja nastaviti održavati kult reprezentacije kojeg smo tako mukotrpno gradili više od 30 godina. Upravo je taj kult bio kotač zamašnjak sve što su nam „vatreni„ dali, toliko sreće i ponosa.

Ne, ne mora biti sve izgubljeno. Zapravo, ništa nije izgubljeno. To su samo neka naša razmišljanja. Čuvajmo reprezentaciju. Još će tu biti medalja, prije ili kasnije.

Za kraj, šteta je samo što silni uspjesi našeg reprezentativnog nogometa nisu potakli državu i društvo da im osigura pristojne uvjete. Recimo, to pitanje stadiona. Tu nas može biti sram. No, to je već neka druga priča.

Netko nas je nazvao kraljevima bez krune. Zgodna je metafora. Ali, tko zna u kojoj kovačnici se kuje kruna za Hrvate. Možda u nekoj od onih znanih u sjevernoj Njemačkoj. Slove kao najbolje na svijetu.