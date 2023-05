‘HRVATSKA JE BILA U TOTALNOM ŠOKU ZBOG NAS’! Srpski izbornik prisjetio se jedne bolne stvari: ‘Neće to nikad zaboraviti, a ovo me baš iznenadilo’

Autor: Ivan Lukač

Izbornik srpske nogometne reprezentacije Dragan Stojković, u emisiji ‘Mojih top 11’ na N1 govorio je o raznim nogometnim temama, a prisjetio se i susreta Hrvatske i Jugoslavije 1999.

“Mi smo tamo (u Zagreb) otišli dosta opušteno jer smo prije toga svladali Makedonce, i s dubokim uvjerenjem da igramo za EP. Ne smiješ izgubiti utakmicu… Hrvate je samo pobjeda vodila na EP, a nas pobjeda i neodlučeno, a poraz ne” započeo je.

Zatim je nastavio: “Bila je posebna atmosfera, naelektrizirano sve, zbog politike i zbog svega. S njihovim igračima nikakvih problema, nikakvih iskri nije bilo, ni psovki, prijetnji, ružnih riječi, jer smo se mi međusobno dobro poznavali. Utakmica je počela furiozno, Alen (Bokšić) nam daje gol, 1:0. Mi se vraćamo poslije toga, Ladić tu intervenira dosta početnički, ne snalazi se kod tih golova, mi okrećemo na 2:1, i onda naravno detalj kojega ćemo se svi sjećati.”





Sjeća se svega

“Batica Mirković dobiva crveni karton nakon dvoboja s Jarnijem. I mi imamo 2:1, nema veze, nebitno, idemo u drugo poluvrijeme u sustavu 4-4-1, izdržat ćemo… Ali nije bilo lako. Zato što već na početku drugoga poluvremena primili gol. Meni je izgledalo da je pao čim smo krenuli s centra. I sad do kraja boriš se za tih 2:2, s igračem manje. U tim trenucima najteže je bilo Batici Mirkoviću, jer bi on u slučaju našega poraza bio označen najvećim krivcem. Kad je završilo 2:2, bio je jedan od najsretnijih ljudi na svijetu” zaključio je.

Opisao je i kako je to bilo u svlačionici vatrenih:

“Poslije utakmice tišina, muk na stadionu, a u našoj svlačionici nije bilo nekog velikog slavlja, ludovanja. Ušao sam par koraka u svlačionicu Hrvata, oni su bili u totalnom šoku, pozdravio sam se s Alenom (Bokšićem), Šukerom, rekao sam im ‘momci, glavu gore’, bilo je to kolegijalno baš. Jako im je teško bilo. Oni su taj neodlučeni ishod doživjeli kao najveći poraz. A mi smo pokazali ljudskost i kolegijalnost…”

Složio je i svojih najboljih 11 ikada s kojima je surađivao : D. Pantelić (Jugoslavija), Renica (Verona), Belodedić (C. zvezda), Torres (Nagoya), Jugović (Jugoslavija), Prosinečki (C. zvezda), Sušić (Jugoslavija), Waddle (Marseille), Pančev (C. zvezda), Papin (Marseille), Mijatović (Jugoslavija), trener Wenger (Nagoya).







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)