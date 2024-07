Hrvatska izborila polufinale, prvi su u skupini: Košarkaše sad čeka ključni ispit u lovu na Igre

Autor: P.V.

Prvo mjesto u skupini. To je sjajno obavljen posao, a pomogla je i Slovenija danas. Naime, hrvatski košarkaši završili su na prvom mjestu u skupini u prvoj fazi kvalifikacija za Olimpijske igre. To znači da će u polufinalu igrati protiv drugoplasiranog iz grupe u kojoj su Grčka, Dominikanska Republika i Egipat, a to će gotovo sigurno biti Dominikanska Republika.

Dakle, skupina u kojoj se nalazi Hrvatska završila je pobjedom Slovenije nad Novim Zelandom 104:78. Podsjetimo, Sloveniji je za prolazak trebala pobjeda od deset, a za prvo mjesto pobjeda od 29 razlike. Prvo je ostvarila, ali ne i drugo pa su izabranici Josipa Sesara završili na prvom mjestu, a poraz od Novog Zelanda tako nije utjecao na plasman Hrvatske.

Inače, Slovenci su odigrali fenomenalnu prvu četvrtinu te nakon nje vodili čak 18 razlike, s obzirom na to da su Novom Zelandu u toj dionici dozvolili tek devet poena. Ipak, u drugoj četvrtini probudili su se novozelandski šuteri i do poluvremena smanjili zaostatak na sedam razlike.

Slovenija obavila posao

U trećoj se četvrtini Slovenija opet uspjela odvojiti na opipljiviju prednost, a u jednom trenutku bilo je i 25 razlike. Novi Zeland je u posljednjoj dionici najbliže došao na -15, ali više od toga nije mogao.

Novi Zeland je u završnici utakmice morao forsirati brze trice kako bi imao bilo kakvu šansu za doći na potrebnih -9, no sve su ih redom promašivali i tako dozvolili Sloveniji da lovi razliku od +29 za prvo mjesto u skupini.

Dakako Sloveniju je do pobjede predvodio Dončić drugim triple-doubleom u dvije utakmice na ovom turniru. Imao je 36 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Josh Nebo ubacio je 20 koševa uz 12 skokova. Kod Novog Zelanda je s 28 poena i 10 skokova najbolji bio Shea Ili. Hrvatska je prva u skupini, posao je na pola obavljen, idemo po finale…