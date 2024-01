Hrvatska ima istinskog heroja na kojeg mora biti ponosna, sprema se milijunski posao

Autor: Dnevno GIŠ

Iako je hrvatska rukometna reprezentacija doživjela pomalo neočekivani debakl na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, u neki utakmicama bilo je vidljivo kako je potencijal tu, ali jednostavno je bilo previše ozljeda i rotacija za bolji rezultat naših ex-kauboja.

Jedan od onih koji skoro nije vidio Euro je i novi heroj nacije, naša hobotnica na golu, mladi 21-godišnji igrač našičkog Nexea, Dominik Kuzmanović, koji je zalog za bolju budućnost naše reprezentacije.

Dominik nije prošao pripreme s našom reprezentacijom zbog bolesti, ali je izbornik Perkovac vjerovao u njega i čim se Kuzmanović dovoljno oporavio, odmah je zauzeo svoje mjesto među vratnicama, koje sigurno neće ispustiti godinama.

Rukometaš od malena









Dominik se rukometom počeo baviti s pet godina, a do sada je već bio višestruki prvak Hrvatske na kadetskoj razini, a i dobitnik je nagrade ‘Dražen Petrović’ kao član Hrvatske kadetske reprezentacije koja je na Europskom olimpijskom festivalu mladih u Bakuu osvojio zlato.

Već je u četvrtom razredu srednje škole dobio poziv za seniorsku reprezentaciju pa je nakon završene opće gimnazije cijeli svoj fokus prebacio na rukomet i to s punim pravom. Kuzmanović je za Hrvatsku debitirao na Svjetskom prvenstvu prošle godine, a na Europskom prvenstvu je protiv Francuske, ali i drugih pokazao zašto je dobio svoju priliku među vratnicama.

Skupiti 13 obrana protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta nije mala stvar, no Dominiku je to postala rutina, jer i u Nexeu je već više puta suparnike dovodio do ludila.









Pristojan mladić

Ono što još oduševljava kod Dominika Kuzmanovića je njegova skromnost pa je nakon odlične partije protiv Francuske izjavio: “Manje je bitno koliko imam odbrana, trebali smo ih dobiti. Igralo se gol za gol, sve je moglo lako otići na drugu stranu. Možemo biti zadovoljni kako smo igrali’, rekao je za RTL,.

Van rukometa Dominik kao i svi vršnjaci obožava gledati serije i filmove, najdraže su mu Last Dance, Breaking Bad, True Detective, a od filmova Dobri Will Hunting, Prestige i Fury, obožava podvodni ribolov, a kad je u Zagrebu, vrijeme provodi s jazavčarkom Lottom, dok obožavateljice, po vlastitom priznaju, još nije upoznao.

“Nisam baš upoznat s obožavateljicama, ako ih i ima nisam ih upoznao, haha. Obično se poslije utakmica dođu djeca slikati i po gradu ljudi koji prate rukomet vole popričati i čestitati poslije pobjeda”, priča Dominik Kuzmanović, kojem su uzor u životu roditelji i brat liječnik te stric Mići Kuzmanović poznati tekvondaš.

O Dominiku Kuzmanoviću još ćemo napisati puno tekstova, a nadamo se kako će sljedeći povod biti i neka medalja naših rukometaša, uz njegovu sjajnu izvedbu na golu Hrvatske. Već su neki napisali da će vrijediti milijune, ne sumnjamo da bi mogao ostvari veliki posao…