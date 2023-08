Hrvatska ih je ponizila, a sad im čak za kaznu oduzimaju putovnice

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan rezultat evidentno je teško odjeknuo na krajnjem europskom istoku, a nakon poraza od Hrvatske, za njih totalno – neočekivanom.

Naime, Turska je jedna od onih reprezentacija za koju se moglo reći da će nastupati na Svjetskom prvenstvu, pa se na kraju nije dogodilo, a sad je stigao i novi udarac.

Bili su i veliki favoriti predkvalifikacijskog turnira na kojem su dogurali do finala bez veće drame, ali onda ih je tamo iznenadila Hrvatska.





Stigla kazna

Krizu u kojoj su se počeli odabirati drastični potezi, sve zbog razočaranja koje je ovo sve donijelo i zbog kojeg Turci neki jači turnir neće vidjeti do kolovoza 2025. godine, kad je Europsko prvenstvo na koje se također tek moraju kvalificirati.

Tko zna, možda bi Ergin Ataman i njegova momčad bili na boljem putu da su na raspolaganju imali naturaliziranog Amerikanca. Takvu trenutno imaju dvojicu, odnosno Shane Larkin i Scottie Wilbekin posljednjih su godina nosili turski reprezentativni dres.

Ovog ljeta imali su druge planove te se nisu stavili na raspolaganje pa ih je zbog toga stigla kazna. I to u obliku oduzimanja državljanstva od strane Turskog košarkaškog saveza.

Naravno, savez nema pravo to napraviti s pravne strane, budući da državljanstvo može dodijeliti i oduzeti samo najviše državno tijelo, no oduzeli su im sportsko državljanstvo na način na koji to mogu napraviti.









Dakle, obojici je oduzet status domaćeg igrača u prvenstvu, što će zbog ograničenog broja stranaca stvoriti probleme Anadolou Efesu za koji igra Larkin te Fenerbahceu čiji je član Wilbekin. Također su trajno izbačeni iz reprezentacije.

Drastičan pad donio je drastične mjere. Vidjet ćemo znači li to da će Turci krenuti u lov na novog Amerikanca ili će se odsad okrenuti samo domaćim igračima.

U svakom slučaju, poraz od Hrvatske neki će igrači itekako zapamtiti…