HRVATSKA DUGO NIJE IMALA VEĆI PROBLEM: Situacija se užasno komplicira i to može biti ‘bomba’ za cijelu naciju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ako netko pomno prati transfere onda je to naš izbornik Zlatko Dalić. Uoči početka Lige nacija, a neposredno prije nastupajučeg ljetnog prijelaznog roka – Hrvati su iznova tražena roba na tržištu. A svaki izbornik voli na raspoložbi imati zadovoljne igrače, kako zbog punih džepova, tako i zbog redovitog nastupanja.

Igrač koji je nezadovoljan ne vrijedi nikome.

Da bi uopće zadržao nekakvu kontrolu gdje će mu koji igrač završiti Zlatko Dalić bi morao imati poseban notes. Eto, toliko je komplicirana situacija s „vatrenima„ i tolika je jagma za njima.





Problem s Vlašićem

Dalić će, dakako, promatrati gdje mu odlaze, hoće li redovito igrati u novim sredinama. Jer, svjetska smotra je u prosincu u Kataru, te će prvi dio sljedeće klupske sezone biti temeljni filter za sastavljanje reprezentativnog popisa.

Uostalom, da se o svemu tome brine Dalić je potvrdio nedavnim riječima, kada je spominjao Nikolu Vlašića iz West Hama. U kojem po pravilu, uopće ne igra. U svojoj izjavi Dalić je priznao da mu je sugerirao da promijeni adresu, a poziv za reprezentaciju, iako ne igra, objasnio je „željom da ga oživi„.

No, Vlašić nije mali problem, nego baš veliki. West Ham bi kao odštetu za njega želio tridesetak milijuna eura. Malo je to nerealan zahtjev, a kako Nikola ima primanja u tom klubu nekih četiri milijuna eura tako je problem i veći. Koji bi klub mogao udovoljiti tim zahtjevima? Prema igraču koji mjesecima ne igra?

Dalić treba Vlašića, ali u formi, razigranog i raspoloženog. Izvan forme, utrnulih nogu od sjedenja na klupi neće biti na korist reprezentaciji. Pa se počelo razmišljati čak i o Vlašićevoj eventualnoj posudbi u Hajduk. Makar, to zvuči baš nerealno, jer bi li se taj mladić složio da mu na posudbi primanja budu i desetak puta manje nego u Londonu, makar i grijao klupu za pričuve?

Kako fluktucija igrača po Europi nikad nije bila već tako je i dobre dvije trećine hrvatskih reprezentativaca, njih dvadesetak od tridesetak pred možebitnim transferom.

A neki od Dalićevih izabranika imaju takvu cijenu da te zaboli glava. Evo, Joško Gvardiol iz RB Leipziga vrijedi 50 milijuna eura. Toliko bi Chelsea izdvojio za njega, to priznaje i sam trener Thomas Tuchel. Biti će tu cjenkanja, zacijelo. No, Gvardiola se već smatra jednim od najboljih svjetskih mladih stopera, pa je lako moguće da u Leipzig sleti i izdašnija ponuda od nekog drugog kluba.









Nije tajna da ga je Tuchelu preporučio Mateo Kovačić. Zacijelo je tako i Ivan Rakitić preporučio svojoj Sevilli da se zainteresira za Duju Ćaletu-Cara iz Marseillesa. Cijena? Velika, čak 18 milijuna eura. Zato jer ima još jednu godinu ugovora s Francuzima.

A gdje će, primjerice, Domagoj Vida kojeg se riješio Besiktas. On baš nije u situaciji da bira. Nakon skoro četiri godine u turskim klubu još nije dogovorio novi ugovor. Pa se javio najveći suparnik Besiktasa, to je Galatasary koji je u velikoj rezultatskoj krizi. Vida mora igrati ako uopće želi biti u Dalićevom fokusu…

Osebujni predmet žudnje je odlični Mario Pašalić koji godinama blista u Atalanti. Navodno se zainteresirao i aktualni talijanski prvak, veliki Milan. On se kao igrač Chelse dokazao u Atalanti koja je otkupila njegov ugovor i sda bi na njemu i zaradila. Pašalič je bio odličan poslovni potez, to je već sada jasno. Jer, osim Milana izgleda da pljušte ponude i iz Njemačke i iz Engleske. Tako mu se samo podiže cijena. Ali, i on gleda gdje će igrati redovito, on želi blistati na svjetskoj smotri. On bi trebao biti udarna Dalićeva snaga. Njegova cijena? Najmanje tridesetak milijuna eura!









Nadalje, u Wolfsburg bi se mogao vratiti, jer njegov je igrač, Marin Pongračić. On je odradio jednu sezonu posudbe u dortmundskoj Borussiju. Sada je trener Wolfsburga Niko Kovač i želi ga. Baš kao i Antu Rebića kojeg je Kovač trenirao u Eintrachtu iz Frankfurta i minhenskom Bayernu.

Ima tu još nešto. Brekalo je također igrač Wolfsburga, a igrao je sezonu u Torinu kod Jurića. Egzaktne su šanse da se, eto, vrati u Wolfsburg. Ovisiti će zacijelo o želji Nike Kovača.

Što će biti s HNL zvijezdama?

Prva je priča Borna Sosa iz njemačkog Stuttgarta. Njegova je cijena najmanje 25 milijuna eura i izgleda da se za njegove usluge zainteresirala Barcelona. I Bayern je u igri, ta tko ne bi želio tog probitačnog braniča sa sjajnim centaršutem. Malo je takvih igrača u svijetu. Zato će biti ponuda za njega iz svij liga „petice„, ne sumnjamo…

A pod pravom, gotovo ratnom, opsadom jest naš prvak Dinamo. Sigurno pljušte ponude za Livakovića, Oršića i Ivanušeca. A svi su pod čvrstim ugovorima sa zagrebačkim klubom koji očito zba posao. Jer, kada su igrači pod ugovorom, malo dužim, cijena je veća. Dinamo zna zaraditi novce i za očekivati je barem prodaju jednog od spomenutih igrača kako bi se zaradilo i sa „sitnišem„ kupilo nešto najbolje iz Prve HNL.

I za kraj? Makar je Livaja obećao s Hajdukom i dogodine jurišati na naslov prvaka – što ako dođe nemoralna ponuda. Za klub koji je lanjsku godinu završio u znatnom minusu teško će biti izbora.