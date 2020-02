HRVATSKA DOBILA ORGANIZACIJU SVJETSKOG RUKOMETNOG PRVENSTVA!

Autor: J.V.H.

Sjajne vijesti stigle su iz Kaira, gdje je Upravni odbor Svjetske rukometne federacije (IHF) prihvatio kandidaturu Hrvatske, Danske i Norveške i dodijelio im organizaciju Svjetskog muškog rukometnog prvenstva 2025. godine. Nakon srebra seniora na nedavnom Europskom prvenstvu, bronce mlađih kadeta na Mediteranskom prvenstvu u Ateni, ovo je još jedna sjajna i velika vijest za hrvatski rukomet na početku ove godine, prenosi Hrvatski rukometni savez.

Svih 19 članova Izvršnog odbora jednoglasno je podržalo kandidaturu ove tri teritorijalno naizgled male, ali rukometno velike zemlje. U 15-tak minuta koliko je trajala službena prezentacija, pokazana su dva kratka filma – jedan koji nosi naslov Inspired by handball, s osnovnom porukom vratimo djecu u dvorane, pomozimo im da se maknu od mobitela, play stationa, televizije u ovoj digitalnoj eri, i dajmo im priliku da se bave sportom, odnosno rukometom. Drugi film je pak otkrio ljepote tri zemlje domaćina, gradove i dvorane u kojima će se igrati, raspored natjecanja, ali i sve druge aspekte toga logistički vrlo zahtjevnog natjecanja.

Zagreb, Split, Varaždin, Poreč i Dubrovnik s jedne strane, Kopenhagen i Herning, s druge, te Trondheim, Stavanger ili Dramen, odnosno Oslo s treće strane bit će domaćini toga natjecanja.

S 14 medalja s velikih natjecanja i domaćinstvom Svjetskog prvenstva 2003. godine za žene, te 2009. godine za muškarce, Hrvatska je već bila promotor i nositelj ideje o zajedničkoj kandidaturi. Danska kao aktualni svjetski i olimpijski pobjednik, treći put u svojoj povijesti (1978., 2019., 2025.) bit će domaćin te najveće rukometne smotre. Norveška će pak kao dvostruki svjetski doprvak na dva posljednja Svjetska prvenstva te brončana s nedavne europske smotre, prvi put ugostiti najbolje svjetske rukometaše za nešto manje od pet godina.

Na prvenstvu će sudjelovati 32 reprezentacije, a prema planu organizacije samog natjecanja, četiri skupine prednatjecanja održavale bi se u Hrvatskoj, a po dvije u Danskoj i Norveškoj. U drugom krugu natjecanja postoje četiri glavne skupine te President Kup. Hrvatska je i tu prošla najbolje jer je dobila dvije glavne skupine i President Kup, a Danska i Norveška po jednu. Slijedom toga, dva četvrtfinala i jedno polufinale igrali bi se u našoj zemlji, nadajmo se s Hrvatskom u glavnoj ulozi. Ostale dvije četvrtzavršnice i jedno polufinale pripadaju Danskoj (jedno četvrtfinale) odnosno ostatak Norveškoj. Grad Oslo bio bi domaćin finalnog vikenda.

Hrvatsku delegaciju na predstavljanju kandidature, činili su predsjednik Tomislav Grahovac, glavni tajnik Damir Poljak i direktor marketinga Silvijo Njirić.

Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza:

„Jako smo sretni što smo dobili ovo prvenstvo. To je prvi put u povijesti da ga zajednički organiziraju tri zemlje. Svaka zemlja, osim što je jaka rukometna nacija, ima i iznimno veliko iskustvo u organizaciji najvećih natjecanja. Ne sumnjam da će Hrvatska ponovno biti sjajan domaćin kao što je to bilo 2003. i 2009. godine kada smo organizirali najprije žensko, a zatim i muško prvenstvo. Misao vodilja, koju smo ponudili i promovirali tijekom kampanje, je vratiti djecu u dvorane, omogućiti im da se bave sportom, a posebno rukometom. IHF je to prepoznao i odao nam priznanje za tu ideju. Mi ćemo na tome raditi jako puno sljedećih godina.“