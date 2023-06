Hrvatska će se još veseliti Dalićevim podvizima: ‘Ma smetaju me ti naši bolesni animoziteti’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Albanac s Kosova koji je postao legenda hrvatskog nogometa. I kada bi postojao Zid slavnih hrvatskog nogometa, on bi sigurno imao na njemu pravo mjesto. On je Ardian Kozniku. Bio je omiljen gdjegod je igrao. Nikad, baš nikad od suparničkih navijača nije mu upućena pogrda. Profesionalac od glave do pete, silno talentiran i uporan napadač igrao je za dva najveća hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, te za brojne europske momčadi i svugdje je ostavio sjajan dojam. Da, to je Ardian Kozniku…

Baš smo s njime željeli razgovarati o šansama Hajduka da u sljedećoj sezoni konačno zaprijeti Dinamu u borbi za naslov prvaka:

“Prvo vam moram reći da me to pitate prerano. Nitko od nas još ne zna s kojim će momčadima nastupati i zagrebački i splitski klub. Ja bih volio da borba bude izjednačena i junačka, to nam treba. I zbog zanimanja za nogomet i za rast naših mladih igrača, ma da svi uživamo u sportskom aspektu našeg nogometa”, ispočetka će Kozniku.





‘Hajduk mora dovesti dvije ekstra klase’

Rođen je u listopadu 1967. u Đakovici, gdje je počeo trenirati nogomet kao dječačić u lokalnom Vlaznimiju. Kao 19-godišnjaka angažirala ga je Priština, a 1990., nakon pomnog praćenja, angažirali su ga iz splitskog Hajduka. Tamo je u četiri sezone pružao fantastične partije i pomogao Hajduku da dođe do prvog naslova prvaka Hrvatske. Za Hajduk je odigrao 190 utakmica i postigao 69 pogodaka, te osvojio zadnji odigrani jugoslavenski kup (1991.), zatim hrvatsko prvenstvo 1992. i 1994. te kup 1993. godine. Bio je znan jer je često bio strijelac odlučujućih pogodaka, a sa svojom upornošću i željom brzo se prometnuo u ljubimca navijača.

”I sad ste me našli u Splitu, vidim očekivanja od navijača Hajduka. Isto, činjenica jest da bi se Hajduk silno morao ojačati da bi zapodjenuo poštenu bitku, da baš bude rame uz rame s Dinamom. Brojne prijašnje godine nisu to donijele. Nestrpljenje navijača je veliko. Uz Livaju Hajduk još mora dodati barem jednu ili čak dvije ekstra klase, mislim da bi tek onda bio istinski konkurent Dinamu. Isto je pitanje koga će Dinamo prodati, koga kupiti. O vašem pitanju može li borba biti izjednačena ovisi i kako će izgledati prijelazni rok. A znate da prijelazni rok završava 31. kolovoza„.

Inače, igre Ardiana Koznikua devedesetih godina primijetili su u francuskom Cannesu i ubrzo je osvanuo na francuskoj rivijeri, na Azurnoj obali. Došao je i poziv od Ćire Blaževića za hrvatsku reprezentaciju, pa je Kozniku debitirao u prijateljskom dvoboju protiv Slovačke u Bratislavi. U kvalifikacijskoj utakmici protiv Litve postigao je i zgoditak, a bio je i među 22 “vatrena” koji su osvojili povijesnu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Kao član reprezentacije 1998. dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar”. Nakon nekoliko sezona u Francuskoj, te jedne na Cipru gdje je u prosjeku postizao više od jednog gola po utakmici, vratio se u Hrvatsku i došao u tadašnju Croatiju, gdje je opet bio uspješan strijelac. Nakon osvojena dva prvenstva nakratko je prešao u austrijski FC Kärnten, a potom završava bogatu karijeru u drugoligaškom Hrvatskom dragovoljcu.

”Pratim ja Dinamo, a ne možete vjerovati koliko sam ja ponosan da sam i kao bivši Hajdukov nogometaš u Zagrebu tretiran ministarski, kao što i danas u Splitu osjećam ljubav iako sam igrao u Dinamu. I mene bolesni animoziteti najviše smetaju. Dinamu prirodno fali jako Hajduk. Samo u jakom nadmetanju igrači mogu napredovati. Dakle, jak Dinamo i Hajduk, ali i Rijeka i Osijek, samo to može spasiti naš klupski nogomet. Ne može i ne smije samo Dinamo vuči europski koeficijent, vidite da nazadujemo po tom pitanju. Ja se svesrdno nadam da i u Osijeku i u Rijeci isto maštaju o naslovu prvaka. Osijek zbog ambicija mađarskih investitora i dobivanja novog stadiona. Rijeka s odličnim trenerom Jakirovičem i isto privatnim kapitalom, sigurno ne želi loše krenuti u sezonu kao prošle godine. Kako je igrala u nastavku, a da je tako igrala stalno, fino bi prijetila i Dinamu. Opet, moramo vidjeti kako će koji klub složiti momčad, pa osjetiti start, odgovor lebdi u zraku. Dinamo je još uvijek favorit, to i sami znate„…

A recite nam, ako Dinamo izbori natjecanje po skupinama u europskim natjecanjima može li to za Bišćanovu momčad biti otežavajuća okolnost, a za Dinamove konkurente olakšavajuća?









”Ovo pitanje je na mjestu i imam decidiran odgovor. Dinamo je kroz zadnjih nekoliko sezona pokazao da može igrati na više frontova. Dobro, lani je kiksao u Kupu protiv Šibenika. Ali, ne zbog iscrpljenosti. No, prvenstvo je Dinamo ipak osvojio ležerno, makar je igrao strašno zahtjevne utakmice u Europi. Pritom, igranje u Europi jača igrače, a mlade koji su nekad alternativa natjera da u domaćem natjecanju daju sve od sebe i kako bi se dokazali i afirmirali. Dinamo još uvijek kao financijski najmoćniji ima najveći broj kvalitetnih igrača. To je neki moj zaključak, makar bih ja želio da u našem prvenstvu sve pršti od izjednačenosti„.

I kao bivšeg reprezentativca moramo pitati – naša reprezentacija?

“To je čudo. I to neviđeno. Pa, mi smo svjetski vrh. I to zadnjih pet-šest godina. Imamo dvadesetak igrača top europske razine. A Dalić sve iskusniji to fino vodi. I uvjeren sam da ovo nije naš kraj. Još ćemo mi s njima imati veselja. Uopće nisam sumnjičav oko budućnosti naše reprezentacije”., zaključio je Kozniku za Dnevno.