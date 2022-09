HRVATSKA ĆE SE BORITI ZA OSVAJANJE DAVIS KUPA: Neizvjesnost je kratko trajala, a sad juriš po trofej!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Evo sjajne vijesti. Koju smo, uzgred budi rečeno, i očekivali. Hrvatska teniska reprezentacija plasirala se na završni turnir Davis Kup natjecanja koji će se održati u Malagi od 22. do 27. studenoga ove godine.

Hrvatski tenisači su svoj posao do nedjelje obavili na turniru u Bologni. Nakon poraza od Italije (0-3) svladali su Švedsku (2-1) i Argentinu (3-0) te su posljednjeg dana čekali što će se dogoditi u dvoboju Talijana i Šveđana. Samo jedan scenarij bio je negativan za Hrvatsku, a to je 3-0 pobjeda švedske reprezentacije.

No, već u prvom meču je postalo poznato da se to neće dogoditi nakon što je Matteo Berrettini pobijedio sa 6-4, 6-4 Eliasa Ymera. Tako se Hrvatska, prošlogodišnji finalist, s drugog mjesta skupine A plasirala u Malagu gdje će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika skupine B. Još nije poznato tko će to biti, no ukoliko Španjolska ove nedjelje ostvari očekivanu pobjedu protiv Južne Koreje onda će baš Španjolci biti suparnik Hrvatskoj na startu završnog turnira.