Hrvatska bez milosti puni mrežu nemoćnog suparnika, nezaustavljivo gazi prema osmini finala

Autor: Dnevno.hr/K.I.

HRVATSKA – JUŽNA AFRIKA 25:6

RVATSKA: Bijač, Burić, Fatović, Lazić, Biljaka, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić, Butić, Harkov, Anić, Krapić, Kržić

Izbornik: Ivica Tucak

JUŽNA AFRIKA: Madi, Mayman, Wheeler, Laurenson, Howard, Stone, Van Zyl, Bungane, Tucker, Faber, Neser, Swanepoel, May, Neill, Rademeyer

Izbornik: Jon Marc de Carvalho

ČETVRTA ČETVRTINA









2′ – Četvrti gol Marinića Kragića na susretu, sada je najbolji strijelac Hrvatske na utakmici.

1′ – Asistencija Butića za Krapića i kapetan zabija svoj treći gol.

TREĆA ČETVRTINA









8′ – Šesti gol Južnoafrikanaca na utakmici, strijelac je Neser. Bio je to ujedno i posljednji gol u trećoj četvrtini.

7′ – Burić i Biljaka su jedina dva hrvatska igrača koja se nisu upisala među strijelce u dosadašnjem dijelu susreta.

4′ – Hrvatska je nanizala osam uzastopnih golova. Južnoaefrikanci tonu sve dublje i prednost Hrvatske je sve veća. Tucker je sada prekinuo seriju i zabio četvrti gol Južnoaefikanaca.

1′ – Drugi uzastopni gol Butića nakon sjajne asistencije Fatovića. Izvrsno je Butiću, onako ekshibicijski asistirao Fatović.

DRUGA ČETVRTINA

8′ – Među strijelce se sada upisao i Butić koji je jakim udarcem skoro probušio mrežu Južnoafrikanaca. Nakon dvije četvrtine Hrvatska vodi s više nego uvjerljivih 14:3.

7′ – Hrvatska je stigla do plus 10, dvoznamenkaste prednosti koja će zasigurno do kraja još samo i rasti.

4′ – Sjajan kontranapad Hrvatske. Barakudama je dosuđen peterac. a siguran je realizator Lazić.

3′ – Nakon gola Žuvele Hrvatska vodi 10:2.

2′ – Krapić zabija svoj drugi gol, a prednost Hrvatske nastavlja rasti.

1′ – Hrvatska je uspješno realizirala i drugog igrača više. Strijelac je Kharkov.

PRVA ČETVRTINA

8′ – Drugi gol Vukičevića i posljednji u prvoj četvrtini. Hrvatska je tu dionicu igre dobila sa 7:2.

6′ – Drugi gol sada zabija Marinić Kragić. Utakmicu s tribina prati i legendarni Ratko Rudić.

4′ – Prvi gol na SP-u za Vukićevića. Hrvatska vodi 4:1.

2′ – Prvi gol za Južnoafrikance, strijelac je Neill. Kržić je u sljedećem napadu strijelac trećeg gola za Hrvatsku.

1′ – Počela je utakmica. Prvi napad Hrvatske i odmah gol, zabio je Krapić. Nakon uspješne obrane također u prvoj minuti zabio je i Fatović.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas igra svoju treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Dohi. U prve dvije ‘Barakude’ su upisale pobjedu protiv Australije i poraz od Španjolske, pa pobjeda protiv Južne Afrike donosi plasman u osminu finala.

Nadimak reprezentacije Južne Afrike je pogibeljan, ali njihova snaga srećom po Hrvatsku nije takva. To je objektivno najslabija momčad skupine koja je već pretrpjela dva teška poraza.

Stoga je hrvatski izbornik Ivica Tucak za spomenutu utakmicu odlučio na tribinama ostaviti dva jaka imena. “Odlučio sam za susret protiv Južne Afrike ostaviti na tribini, odmoriti Luku Lončara i Josipa Vrlića“, rekao je Tucak.

U osmini finala Brazil ili Kina

A moguće je da poštedu dobije i kapetan iako će on biti u kadru za utakmicu. “Razgovarat ću i s Markom Bijačem, pa da vidimo možda i njega malo regenerirati. On će biti u sastavu, ali vidjet ćemo hoće li braniti. To je sada moj zadatak u sljedećim utakmicama. Preraspodijeliti minutažu, što manje opteretiti igrače koji su dosad nosili većinu tereta. Nakon toga, u osmini finala nam slijede Brazil ili Kina. Potpuno svejedno tko bude od njih jer smo mi bolja reprezentacija.”

Nakon Južne Afrike koja bi trebala biti formalnost, u nedjelju Hrvatsku dakle čeka ogled protiv Brazila ili Kine. “Rekao sam otvoreno na večeri nakon poraza od Španjolske, svjesni našeg daljnjeg puta ovdje, da nas ne zanima jesu li protiv nas u nedjelju Brazil ili Kina. Sasvim svejedno. Ali sam isto tako rekao, da ako mi nismo u stanju pobijediti takve momčadi, uz sve dužno poštovanje prema njima jer i oni love Pariz, i oni bi rado na Igre, rekao sam igračima ako njih nismo spremni i sposobni dobiti, onda nismo ni zaslužili Igre.”

A što nakon Južne Afrike i Brazila ili Kine? Ako uspješno Hrvatska apsolvira te dvije utakmice, a vjerujemo da hoće, tada bi u četvrtfinalu mogao uslijediti sraz sa Amerikancima ili Srbima, kako sada stvari stoje. “Vjerujem da smo i od tih reprezentacija bolji, ne bojimo se nikoga”, zaključio je Tucak.