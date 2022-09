HRVATICU PROGLASILI SRPKINJOM NA OPROŠTAJU SERENE: ‘Tata mi je dao ključan savjet kako da je srušim’

Prije nego što je izašla na Arthur Ashe te večeri, zadnje profesionalne večeri Serene Williams, otac Ajle Tomljanović imao je samo jedan savjet za svoju kći.

“To je njezina večer, ne zaboravi to. Ali s druge strane to je i tvoja večer, jer ova prilika se pruža jednom u životu. Maksimalno uživaj i igraj opušteno”, to je poručio legendarni Ratko svojoj kćeri.

I uspjela je. Odigrala je sjajan meč, uostalom u odličnoj je formi zadnjih tjedana, nije preveliko iznenađenje.





Tata joj je dao savjet

“Žao mi je jer volim Serenu jako. Ono što je učinila za mene je prilika da gledam njezin nevjerojatno dobar tenis. Nikad nisam mislila da ću imati priliku igrati njezin posljednji meč, dok sam kao klinka gledala nju u svim tim finalima. Ovo je za mene nadrealni trenutak.”, rekla je Ajla nakon pobjede 7:5, 6:7, 6:1 u 3. kolu US Opena.

Formula?

"Pa mislim da je stvar u tome što sam uspjela ignorirati tu veliku buku s tribina koja je išla na njezinu stranu. Ovo je bio trenutak o kojem sam sanjala dok sam bila dijete. Igrati protiv Serene na najvećem stadionu".









Još je rekla i ovo:

“Tako sam željela pobijediti, bila sam skroz fokusirana. Ali opet na kraju, kad je sve bilo gotovo, osjećala sam se tako krivom”, dodala je.

Španjolski tenisač Rafael Nadal također se oprostio od Serene.









Words cannot describe what #Serena has meant to us all. pic.twitter.com/a4YvBgNhOL — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

“Hvala Sereni za sve što si učinila za naš sport. Nevjerojatan šampion”, napisao je Nadal.

Inače, na službenoj stranici US Opena dogodio se gaf organizatora, jer su Ajlu proglasili “rođenom Srpkinjom”. No kako su bili opčinjeni Serenom, nekako im je pobjeglo…