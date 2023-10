Hrvaticu najviše prepoznaju po bujnim grudima: ‘Pa stalno mi šalju fotke svog spolovila’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Paige Spiranac jedna je od onih koja živi od Instagrama. Sigurno je učinila dosta za promociju golfa kod onih muškaraca (i žena) kod kojih to nije prvi izbor, jer nikad nije baš voljela biti zakopčana do grla…

Upravo je objavila jedan “odvažan selfie”, kako to tumače strani mediji (Marca), sami možete procijeniti uostalom.





Poznata američka Hrvatica više se ne natječe, ali radi kao instruktorica golfa i uz to se obogatila orijentiravši se na društvene mreže gdje ima vojsku pratitelja.

Voli se isticati

Na Instagramu broji skoro četiri milijuna sljedbenika. Zahvalna je Paige pa im često zna uzvratiti s provokativnim slikama i videozapisima koje namame tisuće i tisuće pozitivnih komentara na račun njezine seksepilnosti.

Early morning round☀️ Thanks to @jetfuelenergy for helping me wake up this morning to shoot a low score⛳️ pic.twitter.com/cEDqZt9JPX — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) October 21, 2023

Ovaj put je na Instagramu objavila kako se ošišala, no to nitko nije skužio. Obožavatelji su joj pisali poruke da je savršena ovakva kakva je i da se ne mora šišati.

Našalila se sa svojim fanovima kako nitko nije shvatio da se ošišala. Zatim je stavila u krupni kadar svoje grudi i napisala: ‘Pa nitko ne zna da ja imam i lice’.









Njezine grudi često su u prvom planu, a mnogi je zbog toga i kritiziraju.

“Jednostavno se tako najbolje osjećam. Uvijek sam se ovako oblačila. Volim biti seksi, tada sam najsamouvjerenija. Definitivno ponekad to pustim na društvenim mrežama. To je moje tijelo, to je moj izbor i ja mogu birati što želim nositi”, rekla je Spiranac.

I decided to do one Halloween costume a day in October on OP🎃 Velma coming in hot🔥 Click here-https://t.co/VMs5u0JvuX pic.twitter.com/IObU5dmbwn — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) September 29, 2023









Inače, golferica hrvatskih korijena požalila se kako se često pojave lažni profili koji koriste njeno ime i fotografije, a ima i problema sa muškarcima koji prelaze granicu i dovode ju u neugodne situacije.

“Što muškarci očekuju od mene kada mi pošalju fotografije svojih spolovila?”, izjavila je za The Sun.

Voli zapaliti svojim fotografijama, ali i riječima, definitivno. Paige maršira, nema sumnje da popularnost neće padati…