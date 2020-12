HRVATICE SU VEĆ POBJEDNICE: Nijemice možemo svladati, a ako i ne bude polufinala, osvojile su naciju!

Ni slova, ni zrnce kritike, kamoli podsmijeha ne smijemo uputiti našim rukometašicama koje su na europskoj smotri poražene protiv Norveške, teško sa 36:25 (15:15). Protiv uistinu norveških vučica, sjajne postave izabranice trenera Nenada Šoštarića svojski su se tukle, držale egal u cijelom prvom dijelu i dijelcu drugog, kada su malo zaostale zaigrale su na rizik, malo se pogubile što su iskusne norveške reprezentativke iskoristile i onako gladne napunile do vrha našu mrežu.

No, nada u polufinale nije izgubljena, u sljedećem dvoboju protiv Nijemica Hrvatska može do polufinala. Dosegnu li ga ili ne, to je sada čak i nebitno, priznajmo sami sebi da su nas naše igračice dosad opčinile razdragale, razveselile i iznenadile. Znamo i nakon svih ovih pobjeda da nisu najbolje na svijetu, ali su nama najbolje, jer su najsrčanije, jer su naše i ponosne i bore se i znaju igrati pravi rukomet.

Imaju i pravog trenera, gospodina i džentlmena Nenada Šoštarića kojem je ovaj poraz sigurno teško pao, ali ne bi voljeli da ga okupira i demoralizira. On je s ovim djevojčicama, jer Hrvatska je ovdje otišla bez igračica iz hrvatskog prvaka Podravke, napravio i više nego što je i sam mogao sanjati. Bori se za polufinale s realnim izgledima, a vratio je ženski rukomet u fokus hrvatske, a ne samo sportske javnosti.

U dvoboju protiv Norveške Hrvatice su se zaista namjerile na boljeg i energičnijeg suparnika, ne smije se to zaboraviti u ocjenjivanju utakmice. Uostalom, one su i glavne favoritkinje za zlatnu medalju. Opet, dobar dio utakmice Hrvatice su „kuhale” utakmicu, čini nam se da je za bolji otpor nedostajalo šireg igračkog kadra. Za što ni izbornik ni igračice na parketu nisu krive.

Ništa, sljedeće su Nijemice, valja očekivati dobre vijesti. Te iste Nijemice Norvežanke su razvalile s 19 golova razlike. Ma šanse, vjerujemo, želimo. Kako se ono veli. Biti će sve dobro, ako ne bude dobro, opet dobro!