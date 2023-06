HRVATICA UŠLA U POVIJEST, LENA JE SVJETSKA PRVAKINJA! Fantastičan uspjeh mlade sportašice, nitko još ovo nije imao

Izvanredne vijesti dolaze iz Azerbajdžana, iz tamošnjeg glavnog grada Bakua. Mlada Hrvatica Lena Stojković, 21-godišnja članica splitskog Marjana, osvojila je naslov svjetske prvakinje u taekwondou u kategoriji do 46 kilograma, a time je ostvarila veliki podvig.

Mlada hrvatska sportašica ušla je u povijest jer nitko ranije nije dvaput uzastopce osvajao europske i svjetske naslove, a 21-godišnjoj Splićanki je to uspjelo.

Lena je do svoje prve svjetske titule došla lani u meksičkoj Guadalajari, također u kategoriji do 46 kilograma, a u kolekciji ima i dva europska naslova u toj kategoriji, preklani u Sofiji i prošle godine u Manchesteru.

#Croatia‘s Lena Stojković is the first reigning champion to defend their title at the World #Taekwondo Championships in #Baku.

Find out how she won women’s under-46kg gold on our LIVE BLOGhttps://t.co/HylPwwoJuA

— insidethegames (@insidethegames) June 2, 2023