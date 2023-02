HRVATICA SRUŠILA SEDMU NA SVIJETU! Petra pred vratima trofeja, slijedi još jedna prepreka

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Petra Martić uživa u sjajnom tjednu na WTA turniru koji se održava u Linzu. Martić je u subotnjem programu u Australiji ostvarila sjajan uspjeh dolaskom do polufinalne pobjede nad Grkinjom Marijom Sakkari, sedmom tenisačicom svijeta, koju je nadjačala s 3:6, 6:3, 6:4, uz ključni posao u preokretu bijegom do 4:0 u drugom setu i dolaskom do ‘breaka’ kod 4:4 u trećoj dionici meča.

Bio je to jedini gubitak servisa na bilo kojoj strani u odlučujućem setu.

Ovom pobjedom, Martić je ‘osvetila’ Donnu Vekić koju je Sakkari svladala u Linzu dan ranije, u četvrtfinalu. Petri je ovo bila prva pobjeda nad 27-godišnjom Grkinjom, koja je u njihovom prvom dvoboju slavila sa 6:4, 6:4 još 2015. na US Openu, a došla je do pobjede i nedavno na United Cupu u Australiji, tada sa 6:3, 6:3.





That's a BIG win for Petra Martic 😲 She defeats top seed Sakkari 3-6, 6-3, 6-4 and will face Potapova for the title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/lwDadxiA0v — wta (@WTA) February 11, 2023

Martić će se u borbi za naslov sutra sresti s Ruskinjom Anastasijom Potapovom, koja je u polufinalu također slavila u tri seta, sa 6:1, 6:7(4), 6:3 protiv Čehinje Markete Vondroušove.

Finalni meč u Linzu će u nedjeljnom programu početi u 15 sati.









Petra je u prilici doći do trećeg naslova u karijeri na WTA turnirima, nakon pobjeda 2019. u Istanbulu i lani u Lausannei.