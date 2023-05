HRVATICA POBJEDONOSNA NA ROLAND GARROSU! Mektić i Pavić zapeli na prvoj stepenici

Današnji dan na Roland Garrosu bio je polovičnog uspjeha za naše predstavnike pa su ranije u utorak sa turnira ispali naši Nikola Mektić i Mate Pavić, koji su izgubili 2:0 u setovima od kombinacije Sander Gille i Joran Vliegen.

Ipak da Ćilić ne bude sam u drugom kolu pobrinula se Petra Martić, koja je s 2:1 u setovima savladala 32. nositeljicu Shelby Rogers s 3:6, 6:3, 6:2.

𝙐𝙥𝙨𝙚𝙩 𝙖𝙩 𝙍𝙤𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙂𝙖𝙧𝙧𝙤𝙨@sandergille & Joran Vliegen defeated No. 8 seed Nikola Mektic/Mate Pavic in the opening round of the French Open❗️





Alums Jesus Bandres, Moises Serrano Charles Bottoni & @rickyrojas19 were there to celebrate❗️#ETSUTough #BucFamily 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Ut9p3dA70g

