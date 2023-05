HRVATI SRUŠILI PARTIZAN USRED BEOGRADA! Kakva pljuska, od ovoga se baš neće tako lako oporaviti

Novac u sportu znači puno, ali postoje večeri u kojima se dogodi da ne znači ipak sve. Jedna takva večer dogodila se u prvoj utakmici četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige u kojoj je bogati i moćni Partizan doživio sasvim neočekivani poraz kod kuće, s 84:83 u korist SC Derbyja, crnogorskog kluba u čijoj su pobjedi veliku ulogu imali Hrvati.

Najraspoloženiji je bio Zvonimir Ivišić, 19-godišnji centar koji se istaknuo s 22 poena i 13 skokova, uz odličnih 9/13 iz igre. Pokazao je i da je opasan izvana, a ne samo pod obručima, s 3/6 za tricu. Važnu ulogu u pobjedi imao je i još jedan hrvatski košarkaš, Mateo Drežnjak, koji je završio susret u Beogradu s 11 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Bio je to nastup u kojem su gosti iz Podgorice rano pokazali Partizanu da su došli spremni za veliko iznenađenje. Poslije prve četvrtine vodili su s 22:17, a kasnije su izdržali nalet favorita i njegov preokret na 77:70 u četvrtoj četvrtini, nešto manje od šest i pol minuta do kraja.

Na završetku dvoboja, nakon što je Partizan vodio s 83:79, presudnim su se pokazali poeni raspoloženog Zvonimira Ivišića. Hrvat je ubacio koš i dodatno slobodno bacanje za 84:83 za svoju momčad 56 sekundi do kraja, a SC Derby potom je izdržao s tim vodstvom.

What a heroic performance from @kkscderby young big man, Zvonimir Ivišić! 🔥

He was a monster in the paint to help his squad complete the upset in Belgrade! 💯#ABAPlayoffs pic.twitter.com/OEnklFbYmD

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 15, 2023