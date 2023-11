Hrvati su tamo doslovno zarobljeni, politika samo pere ruke, a ti mladi životi su upropašteni

Autor: Andrija Kačić Karlin

Događaji oko doslovce zarobljenih Dinamovih navijača u Grčkoj valja gledati kroz dvije prizme. Dogodilo se to što se dogodilo, velika skupina navijača iz BBB skupine krenuli su na utakmicu AEK-a i Dinama unatoč Uefinoj zabrani, sudjelovali zajedno sa svojim saveznicima, navijačima Panathinaikosa, u uličnoj tučnjavi protiv pristalica AEK-a. Epilog je bio stravičan, smrtno je stradao Michalis Katsouris (29).

Grčke vlasti koje su ignorirale upozorenja hrvatske policije, jer enigma je kako je uopće velika navijačka skupina došla do Atene, morale su reagirati. Učinile su to masovnih uhićenjem svih BBB koji su se zatekli u Grčkoj. Ukupno je 102 hrvatska državljana u ovome trenutku razmješteno po grčkim kazamatima. No, slijedile su i brojne smjene u grčkoj policiji koja je posve zakazala u prevenciji navijačkih nereda.





Naravno, ovakav presedan, ne samo pravni, sa zadržavanjem više od stotinu ljudi u zatvoru ljuti mnoge u Hrvatskoj. I kolikogod bila krivnja na momcima koji su unatoč zabrani dolaska otišli prema Ateni, pravni potezi grčkih vlasti ipak su ispali neuobičajeni. Tim više što je od krvavog incidenta prošlo tri i pol mjeseca, ubojstvo se dogodilo 8. kolovoza.

Može li Hrvatska više učiniti?

Bez obzira kolika je i kakva krivnja tih navijača, hrvatskih državljana, izvršna vlast Hrvatske dužna je i po Ustavu štititi naše građane koji se u inozemstvu nađu u nevolji. Velimo, makar i sami bili krivci za nju.

Premijer Andrej Plenković neprestance priča kako uskoro stižu dobre vijesti iz Grčke. Replicira mu, a tko drugi, predsjednik Milanović riječima:

“Ako je tako utjecajan u Bruxellesu, neka nešto sredi.”

Osnovana je i udruga roditelja uhićenih navijača koja javno izražava nezadovoljstvo što ne može doći do premijera. Tako je ovo navijačko nakaradno ponašanje postalo i naš unutarnji politički problem. Međutim, to je kod nas već tradicija.

Gledajmo isključivo pravno. Grčke vlasti traže počinitelja ubojstva Katsourisa. Dosadašnje DNK analize su pokazale da niti jedan od uhićenih BBB nije počinitelj. Što je dobra vijest po naše zatočene državljane.

Stoga, stoji misao predsjednika Milanovića:









“Ti ljudi su trebali ili biti osuđeni ili pušteni, institut pritvora nije ničija prčija, to je vrlo ozbiljan institut kojem čovjeku ako je sumnjiv uzimaš slobodu, trpaš ga iza rešetaka, a to sve je u Grčkoj moglo biti gotovo za dva tjedna”!

Naravno, Milanović se voli obračunati s Plenkovićem, napose kada je u pravu.

A koja bi to dobra vijest, kako veli Plenković, mogla biti? Je li to informacija da je naglo uhićen muškarac grčkog državljanstva koji je otprije znan kao navijački nasilnik, a bio je uhićen i prije šest godina zbog zbog sudjelovanja u tučnjavi navijača AEK-a i PAOK-a. Te je i osuđen na godinu dana zatvora. Čak paradoksalno zvuči da je navijač AEK-a. Zar je Katsourisa ubio njegov „saveznik”?

Konkretno, grčka policija ga je identificirala na snimci kako trči uz Katsourisa i sudara se s njim dok za njima trče navijači PAOK-a i Bad Blue Boysi.

Taj je tip na početku istrage bio ispitan kao svjedok, no njegov DNK nije bio izuzet. Kako na noževima za koje se sumnja da su bili instrument ubojstva postoji DNK, tako će se sada sigurno pristupiti uzimanju DNK uzorka od grčkog navijača sa snimke i usporediti s dva noža koje je policija našla nakon tragičnog incidenta.









Naravno, svaka prognoza testiranja i usporedbe DNK uzorka u ovome trenutku su bespredmetne i kalkulacije su bez pokrića. Jasno je da će se morati pričekati rezultat tog testiranja pa će pravni zastupnici naših državljana u Grčkoj znati koje postupke mogu pokrenuti. Pa i one za oslobađanje navijača.

U ovoj priči koja imperativno mora biti izvan naših unutarnjih političkih previranja valja gledati kako pomoći hrvatskim državljanima u inozemstvu u nevolji. Bez obzira kakav njihov krimen bio. Da su činili dobre stvari – nisu. No, ozbiljnost jednog društva ili određene države ravna se i po načinu kako štiti svoje ljude koji se nađu pod teškim optužbama u stranoj državi.

Tu se Hrvatska očito mora postaviti autoritativnije. Zasad, autoritativno se postavlja predsjednik Republike Zoran Milanović čije su ovlasti male i slabe. Onaj koji drži izvršnu vlast, time i pravi autoritet, premijer Andrej Plenković širi optimizam u kojeg je teško vjerovati. Sa zebnjom i nestrpljenjem čekaju se vijesti iz Grčke.

Dakle, ako se dokaže da je ubojica tek uhićeni Grk pravna situacija za uhićene BBB bi se umnogome popravila. U smislu da bi, ponajprije, bili lišeni odgovornosti za najteži zločin, za ubojstvo. Zacijelo bi se potom prema BBB postavila odgovornost radi blažeg oblika nasilja, kao što je sudjelovanje u uličnoj tučnjavi ili zbog nasilničkog ponašanja.

Najveća zamka stoji u činjenici da je pod istragom veliki broj okrivljenika. Pa se ne može ni slutiti koliko bi istraga mogla trajati, dakle ne znamo ni koliko dugo će hrvatski državljani čamiti u zatvoru.

Eto, čekamo dobre vijesti… Kako veli premijer.

Jedno je sigurno, oni koji se izvuku iz grčkih pravosudnih ralja ostati će upečatljiva opomena za njihovo buduće navijačko ponašanje.