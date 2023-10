Hrvati su se opet podijelili: ‘Jako sam zabrinut, ali neće ovo uzdrmati moju Hrvatsku’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zoran Vulić nije tip od podgrijavanja kotla. Taj nekad svestrani, izvanredni nogometaš i znani trener, s iskustvom rada u reprezentaciji jer je bio pomoćnik izborniku Ottu Bariću, odlazak Marka Livaje ne smatra “smakom svijeta”.

Veli da ga malo smetaju i negativistički komentari oko cijelog slučaja…

“Mogu reći smo da me iznenadio trenutak u kojem je Livaja objavio oproštaj od reprezentacije.”, počeo je Zoran i dodaje:





‘Zabrinut sam zbog podjela’

“Ali, iz reprezentacije su odlazili nogometaši koji su ostavili i veći trag, pa se Livajinom potezu ipak ne smijemo previše čuditi. Ako je čovjek osjetio da ne može dati najviše od sebe, zapravo ono što se od njega očekuje, onda je i red da se to objelodani. Razmislimo malo dublje, svačiju odluku valja respektirati. Pa tako i Livajinu. Nije se dogodila propast ni čovječanstva, ni Hrvatske”.

Što kažete na buku u ne samo nogometnoj javnosti zbog Livajinog oproštaja od reprezentacije?

“Mene to čak i zabrinjava. Dijelimo se. Ne samo zbog Livaje, već zbog svake sitnice. Oko Livaje je uvijek zanimljivo, a dogodilo mu se to na treningu reprezentacije, a nije se trebalo dogoditi. I tu je već počela podjela, a nije smjela. Vjerujem da je on to teško podnio. Znate, bio sam igrač, teško se u nekim trenucima koncentrirati samo na nogomet, kada se o vama govori svašta.”, kaže i nastavlja:

“U cijeloj priči samo znam da to neće narušiti atmosferu u reprezentaciji. Kult koji se stvorio u reprezentaciji prejak je da bi se slomio. Ja bih volio da se i ljudi koji se izjašnjavaju u svemu ovome smire i shvate da nismo svi isti. Znajte, reprezentacije je bilo i prije Livaje, kao što će biti i poslije”.

Rekli ste da je vrijeme odlaska Livaje nezgodno. Doista, kako će Dalić složiti napadačke formacije za dvoboje protiv Turske i Walesa?

“Ne moramo se bojati. Uvijek je izostanak jednoga prilika za drugoga. Ovo moramo izdržati, oporaviti će se Petković, Kramarić, nadam se i Perišić, biti će još i Oršića. Što sad priliku ne bi iskoristio Musa iz Benfike.”, kaže i zaključuje:









“Vjerujte, imamo mi igrača. A Dalić nije tip koji će tražiti alibi zbog izostanaka. Hrvatska se uvijek uspješno obnavljala, a Dalić je proširio izbor igrača. Tako da ćemo imati zamjene. Livaja je svršena priča. Pustimo čovjeka na miru”.









Livaja je zapalio Hrvatsku, nema sumnje, ali vrijeme je da se okrene stranica, nema puno do bitnih utakmica…