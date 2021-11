HRVATI SU RADILI ČUDA U OVOJ JUGOSLAVIJI! Jedino su oni ovo napravili, a jedna stvar se posebno prepričava!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina košarkaška reprezentacija bivše Jugoslavije imala je sjajan niz košarkaša, a lista uspjeha bila je impresivna. Taj niz izvanrednih košarkaša osvojio je najprije 1978. godine naslov svjetskog prvaka, a dvije godine kasnije gotovo identična postava osvojila je i zlato na Olimpijskim igrama u Moskvi. I to je tema našeg feljtona…

Jako domaće klupsko prvenstvo iznjedrilo je plejadu košarkaša, jedan bolji od drugoga, pa je jedan talijanski novinar napisao: „Jugoslavija ima najbolju prvu petorku na svijetu, a druga petorka je bolja od prve”. Pokušao je tako slikovito taj novinar objasniti kakvi su to bili tada igrači u toj izabranoj vrsti.

Na svjetskoj smotri u Manili reprezentacija Jugoslavija otišla je u postavi: Dalipagić, Kićanović, Radovanović, Vilfan, Slavnić, Delibašić, Skroče, Ćosić, Krstulović, Jerkov, Žižić, Knego. Izbornik je bio Petar Skansi, čovjek koji je s Hrvatskom osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Barceloni 14 godina kasnije.

Niz pobjeda, ali i medalja

Deset odigranih utakmica i deset pobjeda bila je konačna statistika Jugoslavije.

Interesantno je da je Jugoslavija bila jedina europska zemlja koja je imala direktne TV prenose, jer nijedna druga nije pristala zbog visoke cijene otkupa prijenosa.

Prije prvenstva kao favoriti navodili su se Jugoslavija, Sovjetski Savez i Brazil. Reprezentacije su bile smještene u tri skupine, a Jugoslavija se, kao aktualni prvak Europe, natjecala u grupi A s Kanadom, Južnom Korejom i Senegalom. U sve tri utakmice nije imala problema.

U drugoj fazi natjecanja priključio se Sovjetski savez kao branitelj naslova i domaćin Filipini. Igrao je svatko protiv svakoga po bod sistemu, prva dva igrala su za zlato, dok su treći i četvrti igrali za broncu.

Jugoslavija je dominirala i drugom fazom natjecanja upisavši pobjede redom protiv: Filipina, Italije, SAD-a, Sovjetskog saveza, Brazila i Australije.









Utakmicu za naslov svjetskog prvaka protiv Sovjetskog saveza Jugoslavija je dobila u produžetku. Kod Sovjeta igrao je Tkačenko, igrač visok 218 centimetara… Nakon 40 minuta nije bilo pobjednika. Na početku produžetka Tkačenko je dobio petu osobnu grešku, Sovjetima više nije bilo pomoći.. Na kraju je bilo 82-81 za Jugoslaviju.

Samo dvije godine kasnije Jugoslavija je osvojila olimpijsko zlato, iskoristiši činjenicu da zbog bojkota američkih sportaša (Sovjetska agresija na Afganistan) nije na olimpijski turnir došla reprezantacija SAD.

Izbornici su bili Ranko Žeravica i Mirko Novosel. A postava reprezentacija bila je „strašna”: Krešimir Ćosić, Dražen Dalipagić, Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Zoran Slavnić, Željko Jerkov, Andro Knego, Ratko Radovanović, Rajko Žižić, Duje Krstulović, Mihovil Nakić, Branko Skroče.









U finalu, Jugoslavija je pobijedila Italiju 86-77, a utakmica je ostala zapamćena po namjernom grubom prekršaju Dina Menegina nad Draganom Kićanovićem, koji je na nosilima iznešen s terena i potom je prebačen u bolnicu, pa nije ni bio na pobedničkom postolju.

Prije toga Jugoslavija je pobijedila redom Senegal, Španjolsku, Poljsku u skupiji, te u finalnoj skupini Italiju, Kubu, Sovjetski savez 101-91 nakon produžetaka, te Brazil.

Finale protiv Italije ova generacija vrhunskih košarkaša riješila je zapravo rutinski…

“To je bila generacija igrača koji su počeli zajedno radili kod izbornika Ace Nikolića na prvenstvu Evrope 1977, potom SP u Manili i EP u Torinu. Mijenjali su se izbornici, tu je bio Petar Skansi, a zatim nas je u Moskvi vodio Ranko Žeravica s Mirkom Novoselom. Nismo jednostavno mogli izgubiti utakmicu”! Govorio je godinama kasnije Zoran Slavnić. Igrač koji je sjajio na oba dva ova natjecanja.

Slavnić je bio jedan od rijetkih igrača koji je osvojio sve što je mogao u karijeri reprezentacije: tri naslova prvaka Europe (1973, 1975, 1977), jednom svjetski prvak (1978) i olimpijski pobjednik (1980).

Taj sjajan branič, playmaker i Crvene zvezde i Partizana i Joventuta iz Badalone kasnije je bio sjajan trener, a radio je i u hrvatskim klubovima, Šibenki i Jugoplastici. Znao je prepoznati mladog igrača, pa su rani ti tinejdžerski nastupi Dražena Petrović, Dina Rađe i Toni Kukoč njegova i zamisao i djelo.

Kao igrač bio je nepredvidiv, sjajan u organizaciji igre, proigravanju suparnika, nepogrešivo je znao nametnuti ritam, bilo brz ili spor. Kao trener, pak, bio je odlučan i maštovit, a uvijek je bio bez dlake na jeziku.

Pa, poslušajte njegove nedavne riječi:

„Ostvarili ste svoju želju za odcjepljenjem i nema potrebe da vi imate kompleks Srba i Jugoslavije, a vidim da se kod vas briše i sve što je bilo dobro u to vrijeme. Ne moramo se voljeti, ali nema ni potrebe da se mrzimo. Ne smijemo biti zatrovani politikom, a neki su se vaši sportaši tijekom rata požurili reći nešto protiv Srba da bi se tako uvukli u guzicu političkom establišmentu„.

No, Slavnić koji je prijateljovao i s Krešimirom Ćosićem i s Draženom Pertrovićem, a i Kukoča je kao dijete poslao na parket Prve jugoslavenske lige ima i silan smisao za humor:

„Da ne bude zabune, iz Hrvatske mi nisu ostali nikakvi ožiljci. Štoviše, rekao bih da su me više voljeli u Hrvatskoj nego u Čačku ili Valjevu. Ja sam “partizan”, a oni su “četnici”, tu se malo šalim na račun NOB-a i Drugog svjetskog rata„.

Košarku drži u malom prstu, uvijek je rado otvoren za novinare iz Hrvatske. Ima i svoje mišljenje tko je najbolji hrvatski košarkaš svih vremena, sa svima je ili igrao ili ih trenirao.

Slavnić kaže:

„Moj poredak je Krešo, Dražen pa Toni. Dopuštam da mi kažete da sam malo pristran u odnosu na Dražena jer, s obzirom na broj osvojenih trofeja, drugi bi trebao biti Kukoč. No isto tako moramo imati na umu da je Dražena pogibija spriječila da bi nam i trofejima dokazao da zaslužuje biti ispred Kukoča. Zašto je Krešimir Ćosić ispred svih? To je bio suigrač kojeg je bilo nemoguće ne voljeti. Uz to što je imao sjajan pregled igre i, uz Sabonisa, najmekšu centarsku ruku koju možete zamisliti, Krešo je bio iznimno dobar u obrani. U svoje vrijeme vrlo rijedak igrač koji bi uhvatio odbijanac, preveo loptu preko terena, predriblao i zakucao. To je što je Ćosić radio čini ljepotu košarke. S druge strane, kao mormon, on je imao obvezu da bude neporočan – ne uvrijedi, ne kradi, ne budi zao i slično, a prije nego što je otišao u Ameriku bio je “spadalo” broj jedan„.

Zoran Slavnić, član FIBA Kuće slavnih i jedan od 50 najboljih igrača u izboru FIBA-e 1991. godine, prve je reprezentativne trofeje osvojio pod vodstvom Mirka Novosela.

„Cijelog života su me pitali tko mi je bio najbolji trener. Moj odgovor je uvijek bio – Mirko Novosel. Onda bi me novinari pitali: »Zar Ranko Žeravica i Aleksandar Nikolić ne znaju više?« Onda ih ja pitam: Kako je glasilo vaše pitanje? Tko je bolji ili tko najviše zna… Za mene, kada netko ostavi dubok trag, onda je on taj. Zašto je Novosel najbolji? On je prvi trener koji je pronašao formulu kako dobiti Ruse„.