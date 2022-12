HRVATI SU OPASNO ŽIVJELI, ALI ONDA SE ‘ON’ UKAZAO! Taj hrvatski div čudesno nas je izvukao, a jedna stvar je nevjerojatna!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Trebalo nam je nakon ovih 0-0 protiv Belgije i našeg prolaska u „knock-out„ fazu svjetske smotre izmjeriti puls. A mnogi su trebali dobiti i terapiju. Ne, nije naša momčad odigrala lošu utakmicu, u nekim razdobljima bila je kao iz najboljih dana. Ali, niti se stalno može igrati na najvišoj razini, niti je Belgija loša, bezopasna i neambiciozna momčad.

U drugome dijelu nastavka Hrvati su opasno živjeli, toliko je sijevalo pred Livakovićevim vratima da nam se kod svake munje, koliko god to pardoksalno zvučalo, zamračilo. Lopte su, mahom udarene od tragičara, svježe uvedenog Lukakua udarale u vratnice, hodale po gol crti, a u jednom trenutku Lukakua je lopta pogodila i otišla u gol-aut, a možda bi završila u našoj mreži.

Bio je to sveopći cirkus u našem kaznenom prostoru kojeg smo preživjeli. I mi navijači, i naši igrači na terenu. A tko nam je kriv, moglo se tu Belgiju i ranije baciti u jarak i prekriti lišćem. Nismo dali gol iz naših nekoliko sjajnih akcija, a ponajbolji kod Belgijanaca bio je vratar Curtois. Kako je vrijeme odmicalo, tako su i Belgijanci počeli igrati na sve ili ništa. Mahinalno su se naši povlačili, a da Belgija ima niz vrhunskih majstora vidjeli smo u tim trenucima.





U znaku Hrvata, ali…

A jesmo se tada nauživali straha. Dugo Belgijanci neće shvatiti kakve su prilike propustili. Opet, kao gledamo cijeli tijek utakmice bilo nam je jasno da su se sučelile dvije reprezentacije u kojoj nema lošeg tehničara. Tu, iz redova oba suparnika, nema igrača koji ne zna štopati najtežu loptu, dodati dugi pas, pa je i utakmica bila takva.

Finom tehničkom igrom Belgijanci, kojima je trebala pobjeda, su trebali satrti Hrvate. Koji su, pak, bili dominantniji. Imala je Belgija svoje dobre akcije i šanse, ali Hrvatska je i u prvome dijelu ostavila bolji dojam.

Početak nastavka bio je posve u znaku Hrvata. Bio je to silovit nalet kojeg nažalost nismo iskoristili, tada je Belgija plesala po žici. Hrvatsku je tek čekao sličan doživljaj. I to u zadnjim minutama. Ma, to se nije dalo gledati. Ali, kako okrenuti pogled, šteta što svaki gledatelj kraj sebe nije imao liječnika. Za svaki slučaj. Imali smo i sreće, to se mora priznati.

U našim redovima bilo je i savršenih partija. Joško Gvardiol, taj 20-godišnjak spasio je nekoliko matnih situacija u obrani, a dolazio je u napad, drublao kao nekad Beckenbauer, probijao, tukao se. Čovjek je odigrao utakmicu za – deset. Mateo Kovačić nas je opet zadovoljio, možda mu još nedostaje konkretnosti.

Modrić je bio standardno dobar, s visokom potrošnjom, dočim je Perišić bio pažljivo zauzdan od belgijske obrane, možda mu je nedostajala pomoć Sose koji je nekoliko finih prilika za ubačaj uprskao, a imao je dvije lijepe slobodne prigode za udarac s distance, bio je jako neprecizan.

Na kraju moramo istaknuti, Belgija je i dalje momčad prepuna vrhunskih nogometaša. Koja je i našu postavu nekoliko puta dovela u šah-mat situaciju. Uspjeli smo izvući šah, pa izboriti remis. Samo zato jer suparnika nismo matirali ranije, a mogli smo, možda i morali.









Ovo je uspjeh, bez obzir tko će nas dopasti u sljedećem krugu. Hrvatska je i dalje u sedlu, jaše jako. A puške su joj pune. Sretno joj.