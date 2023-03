HRVATI SU KLASA, POGOTOVO KAD ON OVAKO IGRA! Jedan drugi izbjegao je paljbu, ali zato je ovaj zaslužio kapu do poda

Autor: Andrija Kačić Karlin iz Turske

Ako naša reprezentacija ima dobre vile onda su se one sigurno gnijezdile baš u Bursi u prvih dvadesetak minuta utakmice protiv Turske. Kada su domaćini redali prigode, a naš vratar Livaković baš sjajio, kako on to sam zna.

I kada su naši neokrznuti izdržali taj pritisak, a zaista nije bilo lako, uzeli su loptu, „sakrili„ je suparnicima i naposljetku došli do zaslužene pobjede.

Isto bi bio zaslužen bod ili tri Turaka da su davali golove kada je trebalo. No, jednu momčad ne čine samo igrači. Nerijetko je vratar onaj koji nekoga drži na životu. Dakle, kada je Livaković obavio „svoj posao„ i kada su naši veznjaci uzeli loptu – već je perspektiva bila svjetlija.





Livaković čudesno branio

Jest, spora je ta naša igra, lopta se dugo drži, kombinira se uzduž i poprijeko, pa odjednom sijevne. Sada je, ajmo mu skinuti kapu, ključni čovjek bio Mateo Kovačić. Koji tako rijetko daje golove, a ovoga puta utrpao ih je dva. Za vrijedne europsko-kvalifikcijske bodova s gostovanja u Turskoj.

U prvom u kombinaciji s Pašalićem, drugi nakon sjajnog udarca Perišića, prethodno divan asist Modrića, vratar je loptu odbio na nogu baš Kovačiću. To je ono kad te hoće, drugi gol, onaj determinirajući. Nakon dugo vremena, ma konačno, možemo ga proglasiti igračem utakmice, čovjekom odluke. To je trebalo Mateu Kovačiću.

I neka mu to bude ohrabrenje za dalje. Djelovao nam je dugo kao da nema samopouzdanje.

Turci uopće nisu odigrali lošu utakmicu. Zaista su bili opasni na početku utakmice, trudili su se i u bezazlenim situacijama, ali vidjeli smo i da su naši borbeni i da su osjećali kako je nakon razočaranja s Walesom vrag odnio šalu.

Lijepu utakmicu na boku umjesto Juranovića odigrao je Stanišić. O Modriću je suvišno trošiti riječi, on je upravo zapanjujući, otkud mu snage, misli i ideja. Perišić je baš izgarao, kao i Kramarić koji se, nasmijmo se malo, nakon onog cirkusa s ne dodavanjem lopte, bojao i tući prema golu. Pašalić se pokazao kao zgodno rješenje, ali bi u napadu morao biti malo usredotočeniji. No, kada je on rastrčan sve izgleda bolje. Šutalo i Gvardiol imali su grozne trenutke na početku, ali s vremenom postajali su sve sigurniji.

Sve skupa, možda izgleda kao rutinska pobjeda. Ali ne! Ovo nije rutinska pobjeda. Trijumf je to koji je poništio slab rezultat iz Splita protiv Velšana. I stoga je vrjedniji. Kao da je u našoj skupini sve stalo na svoje mjesto.









Lakše će biti i izborniku Daliću, malo će splasnuti paljba prema njemu. K tome, izbjegnuta je panika koja bi bila neminovna da smo se kojim slučajem iz Burse vratili pognute glave. Nikome nije lako dobiti Tursku pred skoro 50 tisuća navijača, gledajmo to tako. Mi smo uspjeli, sad sve mora biti lakše i neopterećenije.