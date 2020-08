HRVATI SAZNALI PROTIVNIKE NA US OPENU! Ćoriću dobar ždrijeb, Ćilić ne može biti zadovoljan

US Open je danas je objavio parove prvog kola a naši tenisači su isto doznali protivnike.

Borna Ćorić koji drži 33. poziciju na ATP ljestvici, u 1. kolu će se sastati s 22. tenisačem svijeta Benoitom Paireom.

Čilić, 37 igrač svijeta u prvom kolu US Opena sučeliti će se s 16. igračem svijeta i 12. nositeljem turnira Denisom Shapovalovom.

