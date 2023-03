‘HRVATI PRODALI SRBIMA MJESTO U EUROPI ZA 800.000 EURA! ‘Sad taj čovjek koji je najviše uzeo pravi apartmane na moru!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Najveću senzaciju u povijesti ABA lige priredila je Cibona kada je usred Beograda uzela naslov Crvenoj zvezdi, a u drugom polufinalu Cedevita (tada sa sjedištem u Zagrebu) je pobijedila Partizan.

Šarić i ekipa su šokirali sve, a sve je izgledalo kao novo buđenje Ciboninog duha. Međutim, realnost je uskoro udarila navijače “vukova”. Zakulisne igre uništile su san navijača o Euroligi.

“Uprava Cibone je prodala svoje mjesto u Euroligi Crvenoj zvezdi. Sad taj čovjek koji je najviše uzeo pravi apartmane na Krku, pet apartmana. Mislim sve se zna. Otvorimo to. Gledam televiziju gdje predsjednik Zvezde, Nebojša Čović, koga pita novinarka kako je dobila informaciju da su prije dva dana u Ljubljani od Cibone kupili Euroligu za 800.000 eura, a on kaže to je puno manje od 1.200.000 koliko je tražio ULEB. I šta sad?” rekao je Franjo Arapović za podcast “ProSport”.





Nikog nije briga

Zatim je nastavio: “Nikoga nije briga za Cedevitu što je otišla. Oni sretni, ali zašto nitko nije pitao. Ne znam da li se sjećate, gradska Skupština izglasa ekstra proračun za nastup Cibone u Euroligi. Bit će para da se igra Euroliga. Sedam dana kasnije igra Zvezda umjesto Cibone.”

Razočarani Arapović je za kraj dodao: “Vratite mi vi, tko je bio trener Cibone, koliko je bio trener i koliko mu je sin bio trener nakon toga. Samo nek ljudi malo otvore ko je bio trener u Ciboni i kasnije sin. Taj je bio domaćin večere u Ljubljani.”

Cibona više nikad nije ni zaigrala playoff regionalne lige nakon tog velikog uspjeha, a od svih igrača Dario Šarić je imao najveću karijeru te trenutno igra u NBA-u.