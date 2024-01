Hrvati ostavili Španjolce u potpunom šoku: ‘Ovo je noćna mora, prebili su nas i osvetili se’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Hrvatska je sinoć u Mannheimu šokirala ne samo Španjolce, već i kladionice i cijeli rukometni svijet. Jer praktički nitko nije vjerovao da izabranici Gorana Perkovca mogu napraviti senzaciju, a na kraju su razbili papirnate favorite 39:29.

U tekstu pod naslovom “Brodolom Španjolske” Mundo Deportivo slikovito opisuje događaje s parketa. “Gore sigurno nije moguće. U najstrašnijoj obrambenoj utakmici u dugo vremena Španjolska je potpuno posustala protiv Hrvatske”, navodi se u tekstu.

As piše o “španjolskoj noćnoj mori”. “Učinkovitost Balkanaca uz samo jednu obranu španjolskih vratara doveli su do najtežeg poraza Španjolske na europskim prvenstvima. Španjolka reprezentacija izgledala je onako kako ju nismo navikli gledati, ovoga puta Hrvatska ih je pošteno prebila i osvetila se za poraz u finalu prije četiri godine. Španjolska je u 21. stoljeću izgubila po drugi put s deset golova razlike i oba puta protiv Hrvata. Prošli put na Svjetskom prvenstvu 2009. godine s 32:22”, piše As.

Priznanje za Hrvate

Marca piše kako je “Hrvatska teško povrijedila Španjolsku”. “Teško se sjetiti kada su europski doprvaci i osvajači olimpijske i svjetske bronce ovako izgledali. Krivicu jednako snose i obrana i golmani jer se teško sjetiti kada je neka momčad imala učinkovitost od 93%. Španjolska nije imala protuotrova za Cindrićevu evoluciju, odlučnost Martinovića i učinkovitost Šoštarića”, dodaje se u tekstu.

Španjolski izbornik Jordi Ribera odao je priznanje Hrvatima i nakon utakmice pošteno priznao: “Hrvatska je bila bolja u svakom segmentu. Problem je da smo izgubili i to s deset razlike. Nismo bili dobri u obrani i to je bilo presudno za naš visok poraz. Hrvatska je jaka jedan na jedan, a naši vratari nisu imali dobar dan da nas izvuku.”

Oglasio se i Alex Dušebajev, španjolski ljevak koji je praktički bio nevidljiv zbog sjajne hrvatske obrane: “Hrvatska je bila bolja u svemu, ne pamtim naš ovakav dan. Ništa nismo mogli, a dvorana je bila kao da smo igrali u Hrvatskoj. Sada moramo opustiti glavu i ići dalje, sljedeću utakmicu dobiti.”

