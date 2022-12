HRVATI OPREZ, PA OVI RADE TOTALNI RUSVAJ FAVORITIMA! Ne budimo tako sigurni da nas je pomazila sreća, ali nije ni loše…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Senzacije se redaju, bili smo uvjereni da ćemo u osmini finala, u ponedjeljak u 16 sati, igrati protiv Španjolske. No, kao posljedica najveće senzacije dosadašnjeg dijela svjetske smotre Hrvatska neće na Španjolsku nego na Japan. Odmah da se razumijemo, Japan se predstavio kao odlična momčad, napose u dvobojima protiv Njemačke i Španjolske. U tim dvobojima protiv nogometnih gorostasa izveli su dva povijesna pothvata i preokreta, u međuvremenu su kiksali protiv Kostarike.

Ali, prvi su u skupini i Japanci će se po treći puta u povijesti svjetskih prvenstava sučeliti Hrvatskoj. U Francuskoj 1998. godine smo ih dobili golom Šukera, u Njemačkoj 2006. koštali su nas zapravo prolaza, jer smo s njima samo remizirali, a Srna je promašio jedanaesterac u toj utakmici.

Evo nas opet. Jedni na druge. Već skoro pa tradicionalno, kao da ne možemo jedni bez drugih. Japan je nogometno napredovao rapidnim koracima. Njihova tjelesna fizionomija savršeno odgovara suvremenom nogometu. Sve redom niski igrači, sada već odlični tehničari, niskog težišta i nevjerojatno okretni i brzi svakome mogu prirediti rusvaj u obrani.





Japanci nisu zicer, oprez!

Kako su Španjolce, baš kao i Nijemce, s dva gola u nekoliko minuta ispljuskali. I onda se vratili u obranu, gdje se fanatičnim zanosom brane, ispada da im je nemoguće dati pogodak kada povedu.

I sad će Dalićeve trupe morati igrati utakmicu protiv malih, vižljastih, rastrčanih Japanaca. I kakve su nam šanse? Ako ćemo razmatrati kakvu smo utakmicu odigrali protiv rastrčanih Kanađana onda možemo biti zadovoljni. Španjolci nam, svi to znamo, ne odgovaraju. Jer, njihova pas igra s dugačkim posjedom lopte naše igrače izbezumljuju. Pa, znali smo od Španjolske ne tako davno popiti šest komada.

Još nam je u sjećanju i dvoboj Hrvata i Španjolaca s Eura prije godinu i pol dana, kada smo se vratili nakon 1-3, i kada je kod 3-3 Kramarić promašio „zicer„. Sada smo izbjegli Španjolce, pukom srećom. I moramo misliti na Japan. Kondicijski spremnog poput utreniranog maratonca.

Jedno nam mora biti na pameti. Japanci znaju igrati nogomet, izgleda veoma dobar nogomet. Okretni kao malo tko dobili su na samopouzdanju i sigurno oni vide šansu da preko Hrvatske naprave još jedan korak. No, Hrvatska ne igra niti kao Španjolska, niti kao Njemačka. Hrvatska igra s dugim posjedom lopte, ali ne s toliko paseva, ne igra toliko unaokolo. Naša reprezentacija ipak traži brži put do napadača. Nekad nam to uspijeva, nekad ne.

Kod Japanaca posebno treba pripaziti na njihovu visoku presing igru kada sumanutom borbenošću kradu lopte poput džepara, potom odmah udaraju po golu. Tako su, eto, i dokusurili najveće nogometne sile ovdje u Kataru. Njihovi, pak, protuudari su brzi poput metka, oni su jedna od rijetkih reprezentacija na ovome natjecanju gdje je jedan igrač sposoban sprintom pretrčati cijelu obranu i sjuriti se prema vrataru.

S Japancima ne možete igrati na onu – odi mi i dođi. Morate istovremeno biti konkretni prema gore i oprezni prema dolje. Igrati protiv Japana zahtijeva težak napor, čak i svježe snage. Što će, nadamo se, izbornik Zlatko Dalić shvatiti.









Netko će reći da nas je pomazila sreća sa spoznajom da idemo na Japan. Ne budimo tako sigurni. Ovo je prvenstvo senzacija. Ali, okrenemo li Japance na leđa kao u sumo hrvanju, njihovom nacionalnom sportu, ne znamo gdje bi nam mogao biti kraj.