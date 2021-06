HRVATI ODBILI KLEČATI, A EVO I ZAŠTO! HNS pojasnio zašto se Modrić i ekipa nisu ‘spustili’ na koljena

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ni slučajno, nitko nam nije rekao prije utakmice da naši nogometaši moraju klečati prije prvog sudačkog zvižduka”, decidiran je glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), Tomislav Pacak. Naime, prije dvoboja, prijateljskog, Belgije i Hrvatske – u znak potpore crncima u borbi protiv diskriminacije klekli su samo domaći nogometaši. Hrvatski – nisu!

Postoji i jasan razlog zašto nisu, no o tome malo kasnije.

Klečanje tijekom intoniranja američke nacionalne himne krenulo je u Sjedinjenim Američkim Državama, u prvom redu od Colina Randa Kaepernicka, (NFL) i izazvalo podosta pozornosti. On sam naglasio je više puta da se na to odlučio kako bi dao mali doprinos u borbi protiv nepravde prema Afroamerikancima i pripadnicima drugih rasa ili kultura u SAD-u. Uistinu, omogućio je da to bude neko vrijeme glavna tema tamošnjih medija. I usput izgubio mogućnost igrati u NFL-u.

Mladi Hrvati se pridružili, A selekcija nije

Nakon serije nasilja i ubojstava crnaca na sjevernoameričkom kontinentu pokret Black Lives Matter (Životi crnaca su bitni) raširio se po svijetu, a mnogi sportaši su u znak podrške prije sportskih nastupa klečali. Sve kako bi svijet upozorili na rasnu diskriminaciju crnaca i potpomogli borbu za pravedniji svijet.

Pa su tako britanske momčadi u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. i tijekom U-21 Eura odlučile klečanjem obilježiti početak svake utakmice. Mladi Hrvati tome su se tada priključili, a reprezentativci Češke protiv Walesa i Poljaci protiv Engleza tijekom gostovanja to su odbili. I ostali stajati.

„To je posljednje što nas zanima. Postoje toliko važnije i opasnije stvari„, izjavio je predsjednik Poljskog nogometnog saveza Zbigniew Boniek.

Poljski mediji su bili još čvršći u stavu svojih nogometaša. A isto se da primjeniti i na ponašanje hrvatskih nogometaša koji su u Bruxellesu ostali stajati.

„Poljska nikad nije imala, nema i niti će imati problema s rasizmom, milijuni Poljaka su raspršeni diljem svijeta i dijele svoj kruh i prijateljstva s crncima. S kojima zajedno rade, žive, druže se. Nas Poljake ne peče savjest što se inače radilo i kako se pomašalo prema crnačkom stanovništvu„.

No, i u SAD i Engleskoj ima suparnika protiv klečanja prije utakmica, čak i među tamnoputim sportašima…

„Apsolutno podupirem sve što se pokušava promijeniti, ali ne podupirem Black Lives Matter kao instituciju i organizaciju. Tražim od svih neka istraže što Black Lives Matter radi. Skandalozno je to što su svjetski mediji i svijet općenito stali iza te organizacije, cijeli BLM je skandalozan. Poruka je dobra, jer crni životi doista vrijede, naravno da policijska brutalnost prema crncima nije dobra”, rekao je Taylor i nastavio:

“Što poruka klečanja može promijeniti. Svaki tjedan vidim igrača kojeg se rasistički napada. Što Instagram i Facebook rade u sprječavanju pravljenja lažnih profila ljudi koji maltretiraju crnce na društvenim mrežama? Moramo se baviti rješavanjem takvih problema jer ćemo u suprotnom završiti u neuređenom društvu”, zaključio je Taylor.

Vratimo se mi na događaj u Bruxellesu gdje su naši nogometaši mrtvi-hladni ostali stajati u trenutku dok je kompletna belgijska momčad klekla.

Tomislav Pacak nam objašnjava:

„U protokolu utakmice ovakve stvari se uopće ne spominju, k tome Uefa je uvijek protiv bilo kakve influence politike u sport. Nitko nam nije rekao da moramo kleknuti ili da ne smijemo ostati stajati. I nikakvog skandala nije bilo kako neki vole napisati. Eto, ni na press konferenciji nakon utakmice nitko nas ni riječ nije pitao o tome”

Objašnjenje je uistinu jednostavno, pošteno i jasno kao vedar dan. Hrvati doista nemaju potrebe ispričavati se za grijehove nekog drugog, za višestoljetnu diskriminaciju i segregaciju crnaca, kao i za njihovo ropstvo.

Vjerujemo, i znamo, da su naši nogometaši po europskim klubovima u sjajnim odnosima s tamnoputim nogometašima, s mnogima održavaju bliska prijateljstva. I to je najbolji način kako se boriti protiv rasne diskriminacije!