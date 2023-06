‘HRVATI KRADU REPREZENTATIVCA SRBIJE’! Susjedi se uznemirili zbog mladog napadača

Mediji u susjedstvu postali su dosta zabrinuti nakon iskazanog interesa od strane Hrvatskog nogometnog Saveza, prema mladom napadaču srpskog TSC-a i njihove mlade reprezentacije Petru Ratkovu.

Podsjetimo, Večernji list donio je priču kako je HNS zainteresiran za dovođenje pod hrvatski stijeg 19-godišnjeg Ratkova, koji po majci ima naše korijene i posjeduje hrvatsku putovnicu.

Ono što najviše brine naše istočne susjede je činjenica kako mladi Petar Ratkov još nije zaigrao za ‘A’ reprezentaciju, već nastupa mladu vrstu ‘Orlova’.

Foto:screenshotb92

Novi Mandžukić

Tako iz medija u Srbiji još citiraju Večernji list, koji je u tekstu usporedio mladog Ratkova s Marijom Mandžukićem:

“Nije tajna kako hrvatska ‘A’ reprezentacija još od Mandžukićevog odlaska u penziju vapi za pravim, klasnim napadačem, a 19-godišnji centarfor Petar Ratkov okarakteriziran je kao target man – strijelac”, prenose Večernji u susjedstvu.

This would be quite a ballsy move – TSC’s Petar Ratkov (Serbia U21 international) currently considering switching nationalities to play for Croatia! https://t.co/yFmjMLHakS









— Richard Wilson (@HYFPRW) June 3, 2023