Hrvati i Srbi tamo se tuku bez milosti: ‘Ti ljudi su otišli dok je rat trajao i za njih još nije završen’

Autor: Ivor Krapac

Puno je priča o Hrvatima koji žive u dijaspori, poput sjajne slike kakva je nedavno bila na tribinama u prvom krugu rukometnog Eura u Mannheimu, ali i kasnije u drugom dijelu natjecanja u Koelnu, a slična sjajna slika očekuje se i dolazećeg ljeta kada na red dolazi nogometni Euro u Njemačkoj. No, ponekad se s dočekom hrvatskih zvijezda na terenu dogodi da emocije prerastu u tenzije, a rijetko gdje to bude tako izraženo kao kada se nešto veliko i jako odvija u Australiji, s pričama koje su znale odjekivati kroz godine.

Bilo je tako i u nedavno završenom australskom teniskom ljetu, s Australian Openom koji je ponovno privukao puno ljudi na tribine u tamošnjem Melbourne Parku. Dogodilo se za vrijeme teškog posla koji je Novak Đoković imao u prvom kolu u susretu s nadirućim mladim Splićaninom Dinom Prižmićem, kada je u Srbiji bilo reakcija na provociranje Đokovića s tribina gestikulacijom kakva se u ovim krajevima zove bosanski grb, što nije moglo promaknuti kada je malo ‘prokuhalo’.

Prozivali su u Srbiji skandal s hrvatske strane, no bez obzira na tu napetost sa starta ovogodišnjeg Australian Opena, bilo je to baš blago u odnosu na stvari koje su se znale događati ranije, kada su posla imali organi reda u Australiji, a bilo je i kazni zabrana dolaska na veliki turnir u Melbourne Parku za one koji su izazvali ‘ratne scene’ u inače mirnom teniskom okruženju.

Padale su teške riječi

Kako je to nekad znalo izgledati, u situacijama kada bi u Australiji tenzije eskalirale? Jedan izvještaj u medijima iz 2007. godine govori da su se Hrvati i Srbi u svojem sukobu za vrijeme Australian Opena gađali bocama, mahalo se i šakama, a u sukob su se onda uključili i tamošnji Grci koji su stali na stranu Srba.

Srbi su na srpskom vikali Hrvatima da umru, Grci su skandirali i svojoj matičnoj zemlji i Srbiji, a po tadašnjim izvještajima, planirao se i organizirani sukob jer su se Srbi u Melbourne Parku tada pojavili na dan koji je ondje inače rezerviran za Hrvate. Tako je to tada objasnio jedan hrvatski navijač, najavljujući i odmazdu.

“Ponedjeljak je inače naš dan svake godine. Moramo na ovo uzvratiti”, bile su riječi jednog Hrvata koje su tom prilikom bile objavljene u medijima u Australiji, a epilog ovog sukoba bio je s prvom reakcijom da se 150 ljudi udalji s terena, dok je posla imalo 20-ak policajaca. Hrvatski navijači prijavljivali su i prijeteće riječi sa srpske strane dok su pratili meč Marija Ančića, a sve je pratila žestina u kojoj se otišlo i dalje od verbalne razmjene. Prepričavalo se, ali i videima bilježilo godinama kasnije, a Australce je pozivalo na oprez.









Đoković protiv Amera iz Bosne

Napeto je kad se sretnu hrvatski i srpski asovi, iako je među njima na terenu najčešće mir i prijateljstvo, ali u Australiji je bilo napeto i na relaciji Srba i ljudi korijenima ili rođenjem iz BiH, koji sada žive na tom dalekom drugom kraju svijeta. Dok su 2009. igrali Novak Đoković i Amer Delić, tenisač rodom iz Tuzle koji je tada igrao pod američkom zastavom, bilo je prijavljeno da lete teniske loptice, da se bacaju pića, stolci i da se razmjenjuju udarci, pri čemu je jedna navijačica sa strane onih iz BiH bila oborena na tlo.

Bilo je to dok je još u sjećanju svjež bio već spomenuti izgred koji je doveo do izbacivanja navijača 2007. godine, a godinu prije te 2009., policija je morala suzavcem rastjeravati grčke navijače koji su divljali u Melbourneu. Bilo je to razdoblje dok su tenzije bile jake i često su eskalirale, a svoje su usred svega imali za reći i igrači koji su ostali u čudu zbog izmicanja stvari izvan kontrole.

“Siguran sam da je tu bilo ljudi koje je zanimalo samo da izazovu nered, i to na obje strane”, pričao je Amer Delić o međunacionalnim sukobima koji su okružili njegov meč protiv Novaka Đokovića, a na ljude koji su svojim navijanjem na njegovoj strani je pozvao da se suzdrže od stvaranja nemira oko tradicionalno mirnog turnira, okruženog dobrom atmosferom i navijačkim druženjem.









Snažni nacionalni osjećaji

Snažni nacionalni osjećaji obilježavaju hrvatsku zajednicu u Australiji, a slično je i sa zajednicama drugih nacionalnosti tako daleko od Europe. U hrvatskom slučaju, pri kraju pretprošle godine odjeknulo je kako je Sydney United 58, nogometni klub hrvatskih iseljenika u Australiji, dobio kaznu zbog toga što su navijači podizali desnice i vikali ‘Za dom spremni’ dok je momčad igrala u finalu tamošnjeg kupa, a tenzije kakve se znaju podignuti dobro znaju i na srpskoj strani.

O tome je jednom prilikom u Australiji pričao nogometaš Miloš Degenek, rođeni Kninjanin koji je australski reprezentativac, a etnički Srbin. Degenek je sada član Crvene zvezde, a Australiju je upoznao još kao dječak, uključujući i tenzije o kojima je govorio javno.

“Postoji jedna stvar koju ljudi u Australiji ne shvaćaju. Rat je gotov, rata više nema, vjerujte mi. U Beogradu koji je glavni grad Srbije ima na stotine automobila iz Zagreba, Splita, svih hrvatskih gradova. Niti jedan auto nije ogreban, niti oštećen, ne postoji čak ni verbalni sukob s tim ljudima”, pričao je nogometaš kojemu je sada 29 godina.

‘Primijetim kako mržnja još postoji’

“Kad odem u Australiju, primijetim kako mržnja još postoji. Ti ljudi su otišli dok je rat trajao i za njih nije završen. ‘Ne podnosimo Hrvate, Hrvati ne podnose Srbe. Svi zajedno mrzimo Bošnjake, Bošnjaci mrze nas'”, govorio je Degenek o situaciji u zemlji čiji je reprezentativac, a kako igra za Crvenu zvezdu, spoznao je da je na europskom tlu situacija drugačija.

“To nije u redu. Ovdje je normalno, svi govorimo isti jezik i nema problema”, pojasnio je australski reprezentativac srpskih korijena, a rodom iz Knina o situaciji u kojoj u međunacionalnim tenzijama u Australiji ponekad emocije prevladaju razum, a bude i teških scena kakve su se znale odvijati za vrijeme Australian Opena.