HRVATI ĆE SVE ŠOKIRATI, MODRIĆ KAO DA IGRA DOMA! Vatrenima veliki vjetar u leđa, baš smo se tome veselili

Autor: Andrija Kačić Karlin

Koliko će hrvatskih navijača biti na finalnom turniru Lige nacija koji se održava od 14. do 18. . lipnja u Niizozemskoj, Rotterdamu i Enschadeu? Podsjetimo, Hrvatska igra polufinalni sraz s Nizozemskom 14. sljedećeg mjeseca u Rotterdamu, na De Kuipp stadionu, kapaciteta 50 tisuća gledatelja.

Činjenica jest da bi pola Hrvatske i cijela dijaspora željela na taj turnir, a naravno da je to nemoguće. Pa smo o toj temi porazgovarali s Nikšom Martincem, ticketing menedžerom Hrvatskog nogometnog saveza.

On je uistinu sagrađen od čeličnih živaca, s obzirom što je sve prošao prigodom potjere za njime kako bi se ulovila ulaznica. Sada je ipak miran i bez krzmanja nam veli odgovor na naše pitanje – koliko će Hrvata biti na stadionu u Rotterdamu?





Hrvatska se veseli

“Iznenaditi ćete se. Po mojoj procjeni naših navijača će biti više nego što, primjerice, hrvatska javnost očekuje. Jest, Nizozemska je nominalno domaćin, ali nije u stvarnosti baš tako. I Hrvatska i Nizozemska dobili su kontigent ulaznica za svoje navijače. Te su ulaznice svoje vlasnike nalazile ždrijebom, koji je završen pred kraj ožujka. Ni sam ne znam koliki je to bio kontigent, ali sigurno je riječ o desetak ili petnaestak posto cijelog stadiona. Dakle, nekih pet do sedam i pol tisuća”.

Nikša Martinac, precizan kakav i jest, potom je objasnio do sada nepoznate detalje:

“Postojala je i prodaja ulaznica iz takozvanog neutralnog sektora i tu je dosta naših navijača pokupovalo ulaznice. Prema tome, siguran sam da će na De Kuippu biti između 12 i 15 tisuća naših navijača. Što je s obzirom da se igra u Nizozemskoj protiv Nizozemske izvrsna brojka. Ja sam u dopisivanju s Uefom, malo da dobijemo na vrijednosti, napisao da bi Hrvati samo mogli napuniti cijeli stadion. Što i jest istina, ali je nemoguća misija”.

I zaista, Uefa je taj proces ždrijebanja ulaznica vodila tajno, bez pravih informacija, nije ih imao ni Hrvatski nogometni savez Zna se da se Hrvata javilo više nego je Uefa planirala, da je obavljen ždrijeb te oni koji su izvučeni dobivaju obavijesti kako mogu kupiti ulaznice.

Potvrđuje nam Martinac još neke zanimljivosti:

“Ovo s Ligom nacija je riješeno, no ja imam najviše upita za europsku s otru dogodine u Njemačkoj, na koju se još nismo ni planirali. Pa, kvalifikacije su tek počele. No, s obzirom koliko naših ljudi živi u Njemačkoj tek će to biti cirkus. Pa, i za utakmicu Lige nacija protiv Nizozemske najviše interesenata bilo je baš iz Njemačke, našem čovjeku to je doslovce kraća vožnja automobilom„.









A ako se Hrvatska plasira u finale kako će izgledati dioba ulaznica?

“Uefa o tome odlučuje. Imati ćemo svoj zajamčeni kontigent, nešto će bit u prodaju. Ali, zamislite, kad uđemo u finale, pa biti će to euforija da nam ni pedesetak ili stotinjak tisuća ulaznica ne bi bilo dovoljno. U ovome trenutku bespotrebno se s time opterećivati, ali da će biti lako – neće”, zaključio je.