HRVAT USPAVAO PROTIVNIKA, PA UZVIKNUO: “Rico, gdje se skrivaš?”

Sjajnu pobjedu ostvario je najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat, koji je nokautirao Tarika Khbabeza u trećoj rundi i najavio kandidaturu za borbu za naslov prvaka.

Plazibat je borbu na eventu Glory 80 mogao završiti nokautom i u prvoj rundi, ali Marokanca je spasilo zvono, da bi Khbabez bio ravnopravan protivnik u drugoj rundi.

Treća runda je donijela kraj za Khbabeza, nakon što je naš borac plasirao jedan odličan desni kroše, koji je uspavao Marokanca i sudac je označio kraj borbe.

