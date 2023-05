HRVAT ULAZI U BORBU ZA MILIJUN DOLARA: Mirkov učenik saznao protivnika za veliku borbu

Autor: Ivan Lukač

Sjajni Dubrovčanin i osvajač prošlogodišnjeg PFL turnira, Ante Delija, saznao je svog prvog protivnika ove godine. Ove godine još nije nastupio zbog ozljede.

On je bio najavljen za glavnu borbu priredbe 7. travnja, no ipak je morao otkazati, no Delija se vraća i nastupa u drugom kolu ove sezone u kojoj brani titulu.

Hrvatski borac saznao je i protivnika. U Atlanti se 16. lipnja bori protiv Mauricea Greenea, bivšeg UFC borca. Pobjedom bi otišao u polufinale turnira gdje bi se još jednom borio za milijun dolara.





Neugodan protivnik

Posao bi mu svakako trebala olakšati činjenica da su oba dopingirana borca u prvom kolu pobijedila, a sad se njihovom suspenzijom iz turnira stvorila situacija gdje samo tri borca nakon prvog kola imaju bodove.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Professional Fighters League (@pflmma)









U play-off PFL-a ulaze četiri borca s najviše bodova, a bodovanje se provodi tako da pobjeda prekidom u prvoj rundi donosi šest bodova, pobjeda u drugoj pet, a u trećoj četiri boda, dok sudačka odluka donosi tri boda.

Osim što je uzeo naslov Delija je prošle godine proglašen najboljim borcem cijele organizacije. Prošle godine je ostvario četiri borbe i četiri čiste pobjede ostvario je hrvatski teškaš, što je na kraju rezultiralo naslovom PFL prvaka teške kategorije.