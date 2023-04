HRVAT U SE*S SKANDALU STOLJEĆA! Prvo su zamijenili supruge na jednu noć, a onda su odlučili totalno zamijeniti obitelji

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedna press-konferencija totalno je “zaustavila vrijeme”. Nitko nije očekivao takvu “bombu”, bila je to apsolutna senzacija. A akter je jedan američki Hrvat, čiji korijeni datiraju iz okolice Ozlja. I ova priča tema je našeg feljtona iz serijala najpoznatijih skandala u svijetu sporta…

“Molim vas, nemojte samo praviti neku sapunicu od ovoga, nije ovo ništa novo”, tako je počela “objava svih objava”.

Novinari i dalje nisu ništa “nanjušili”, eventualno su možda razmišljali o nekom transferu ili možda potencijalno – prekidu karijere.





“Mijenjamo žene, djecu, čak i pse!”

Fritz Peterson i Mike Kekich, dva ponajbolja bacača New York Yankeesa, stali su hrabro pred mikrofone te 1973. godine i to je današnja tema našeg feljtona u najvećim sportskim skandalima, a koje obrađujemo – ponedjeljkom.

“Nemojte samo ljigavo pisati da mijenjamo žene, već ionako smo to obavili. Mi nismo samo zamijenili žene, mi smo zamijenili živote.”, rekao je Kekich na pressici.

Ben Affleck i Matt Damon trebali su ekranizirati slavan slučaj koji je po nekima apsolutni seks skandal stoljeća.

Kekich i Peteson su vrlo brzo, nakon što ih je karijera spojila u New Yorku, postali cimeri i bliski prijatelji, a ubrzo su se počeli družiti u četvero zajedno sa suprugama Marilyn Peterson i Susanne Kekich.



“Bili smo vrlo bliski”, objašnjavao je kasnije Mike Kekich.

Imali su djecu otprilike istih godina i svo četvoro imali su neko više obrazovanje, što ih je automatski distanciralo od klasične bejbolaške svlačionice.









Kako je do toga došlo? Maury Allen, novinar New York Post, pozvao je Fritza Petersona, zvijezdu Yankeesa, i njegovu suprugu na roštilj tog ljetnog 15. srpnja 1972. godine u svoj dom u okolici New Jerseyja. Uz roštilj napravit će i intervju, a Peterson je, uz pristanak, postavio i uvjet:

“Može, ako će na intervju doći i moj prijatelj Mike Kekich, također bejzbolaš!”

Naravno, dogovor je postignut u roku od sekunde.









“I ostalo je povijest. Nismo ništa planirali. Sve je bilo spontano”, otkrit će kasnije Peterson o priči koja je završila i na filmskom platnu.

Dakle, nakon roštilja, najbolji prijatelji odlučili su da se žele nastaviti družiti i navečer, izabrali su jedan lokalni, Fort Lee restoran.

Dva različita automobila na parkingu i jedna briljantna ideja:

“Marilyn, zašto se ti ne bi povezla s Mikeom na večeru, a ja ću Susanne, pa se tamo svi skupa nađemo?”, predložio je Fritz svojoj supruzi i onda je pristala.

I bilo im je sjajno.

“Jako smo se sjajno zabavljali svi skupa! I onda smo odlučili sve to ponoviti. Isprva s automobilima”, rekao je i dodao:

“Kako smo sve više vremena provodili zajedno, a i posebno, odvojeni s tuđim ženama, tako smo se polako počeli zaljubljivati, ja u njegovu, a on u moju ženu.”.

Zamolili su Maury Allen, sportskog novinara s početka priče, da im pomogne, odnosno da objavi priču o tome, te tako javno pozvali javnost da razumije – “njihov problem”. Naravno bio je hit na tržištu…

“Mi nismo zamijenili žene. Mi smo zapravo zamijenili živote”, objašnjavao je tad na pressici Mike Kekich.

Jedna priča za sva vremena, dugo se o tome pisalo, i još uvijek…