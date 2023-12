Hrvat to nije zaslužio, čini se da su mu leđa okrenuli njegovi

Sve učestalije se po njemačkim medijima piše o smjeni hrvatskog trenera nogometaša Borussije Dortmund Edina Terzića. Navodi se kako bi do smjene moglo doći u siječanjskom prijelaznom roku i da mu više nema spasa.

Terziću je 41 godina, slovi za jednog od najperspektivnijih trenera u Europi, ali čini se da su ‘Žuto-crni’ izgibili strpljenje s njim. Komplikacije su krenule još na kraju prošle sezone kada je Terzić propustio osvojiti naslov njemačkog prvaka u posljednjem kolu, nakon čega su krenule kritike. Ove je sezone u nokaut fazu Lige prvaka prošao laku, ali u prvenstvu Borussia kašuljca i peto mjesto ne zadovoljava upravu.

Glasine o njegovoj smjeni sve su glasnije, pa je i sam upitan za komentar istih: “To je nešto što ne mogu zaustaviti. Ne mogu utjecati na to. Mogu utjecati jedino na sebe i kako ću se nositi sa situacijom. Nemam problema s time što drugi misle o meni. Bitno je što momčad misli o meni i ljudi s kojima svakodnevno surađujem. I zbog njih se osjećam jako dobro.”

Some of Dortmund’s leading players have approached Hans-Joachim Watzke and suggested to him that further collaboration with coach Edin Terzić would not be conducive, reports @Sky_Marlon89. pic.twitter.com/AHTVmsEwLk

