HRVAT PRESUDIO RIMSKI DERBI! U sudačkoj nadoknadi zabio Laziju i odveo Romu do velike pobjede, navijači u transu: ‘Odigrao je epski’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Za mnoge nogometaše su prvi koraci u novoj sredini jako teški, ali za jednog hrvatskog igrača u naletu, po dosadašnjem iskustvu, prvi koraci idu jako dobro.

Svoj put izvan domovine odnedavno gradi 16-godišnji Matej Levak, mladić koji je iz svojeg Osijeka otišao na posudbu u mladu momčad Rome, a ondje se jako istaknuo u pobjedu nad omraženim gradskim rivalom svojeg kluba.

Mladi Hrvat bio je strijelac odlučujućeg gola protiv Lazija u dolasku svoje momčadi do pobjede u derbiju uzrasta do 17 godina, a sve je napravio u završnici utakmice, za 1:0 u drugoj minuti sudačke nadoknade.





Bio je to još jedan pokazatelj da se 16-godišnji Osječanin u svojoj novoj sredini snašao odlično. To je pokazao i u nedavnoj pobjedi Rome u uzrastu do 18 godina, kada je bio strijelac u dolasku do 5:0 protiv Sampdorije.

Nakon slavlja protiv Lazija, sve je u pričama na vlastitom profilu na Instagramu popratio i posebnom porukom, prikazujući slavlje momčadi uz dva srca u bojama Rome, crvenoj i žutoj.

Kako je to izgledalo, prikazao je opis na jednoj navijačkoj stranici rimskog kluba, na kojoj u naslovu stoji da je Levak svoj ključni potez na utakmici odigrao epski. Zabio je glavom, a nije mu trebalo puno vremena da postane čovjek odluke s obzirom na to da je s klupe ušao tek u 83. minuti.

Za svoj nastup zaključen odlučujućim golom dobio je visoku ocjenu 7,5, s isticanjem presudnog trenutka u njegovu prvom iskušenju u rimskom derbiju.

Mladić je svoj dolazak u Romu približio nedavno, u drugoj polovici prošlog mjeseca, kada je na Instagramu objavio fotografije s predstavljanja u klubu.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sergej (@sergejlevak_)









Kako mladom Mateju za sada ide, približila je njegova majka Željka Fuderer Levak razgovarajući za OsijekExpress.com. Gol je bio s posebnim značajem ne samo zbog toga što je time pala odluka u rimskom derbiju, već i zato što je Matejev otac Krešimir jučer na dan utakmice slavio rođendan, a iz Rima je stigao lijepi poklon od sina koji se sve bolje snalazi u novoj sredini.

Nije lako jer se mora odraditi puno stvari, ne samo na nogometnom terenu koji donosi treninge i utakmice, već i s obvezama koje mladi Matej ima u školi. Kako je majka kazala, te obveze zaokupljaju ga u Italiji, ali i u ‘online’ nastavi u kojoj je povezan s Hrvatskom. Pored toga, uči i talijanski jezik, što će mu odlično doći u kontaktima sa svima koji su oko njega.

Tu je i posebno društvo. Prvi trener Rome je slavni Portugalac Jose Mourinho koji povremeno dolazi vidjeti što rade mladi, a u toj konkurenciji prati i mladog Hrvata. Tu je i klupska legenda Francesco Totti, mladi Matej je baš okružen velikanima.

“Dođe ih pogledati Mourinho, bude na treninzima i Totti. Diže im to svima samopouzdanje, a postaje i prirodna stvar”, rekla je Željka Fuderer Levak u razgovoru za OsijekExpress.com.