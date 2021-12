HRVAT PRESTIGAO SRBINA: Vatreni je ostvario rekord koji će još dugo stajati

Rekordi su tu da se ruše i iako neki izgledaju kako ih je nemoguće ponoviti, a kamoli srušiti, no sportaši nas svakodnevno razuvjeravaju i ljestvice postavljaju sve više za neke nove izazove igrača koji dolaze.

Jedan od takvih rekorda srušio je bivši Vatreni Ivan Rakitić na utakmici između njegova dva tima u Španjolskoj, Barcelone i Seville koja je završila 1:1 i podjelom bodova.

Naime Rakitić je postao igrač s najviše nastupa u Primeri od svih igrača koji vuku korijene iz bivše Jugoslavije, a s tog mjesta istisnuo je Srbina Miroslava Đukića.

Daleko od svih

Rakitiću je to bio 369. nastup u okviru španjolske prve lige, čime je srušio rekord Miroslava Đukića koji je nastupao za Deportivo, Valenciju i Tenerife a u Španjolskoj je igrao 14 godina, dok je Ivanu trebalo četiri godine manje.

Luka Modrić, za devet godina igranja u Realu iz Madrida, skupio je primjerice 273 odigrana susreta.

