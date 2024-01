Hrvat potpisao za premierligaški klub, na ovome poslu zaradit će i Hajduk

Vijest koja se danima najavljivala danas je dobila i svoju službenu potvrdu. Bivši hrvatski reprezentativac Ivo Grbić (28) je postao novi vratar Sheffield Uniteda potpisavši ugovor na tri i pol godine s opcijom produljenja na još jednu sezonu.

U redove engleskog prvoligaša stiže iz redova Atletico Madrida za 2.5 milijuna eura odštete. Ovom će se poslu razveseliti i u Hajduku koji bi temeljem solidarnosti na račun sjesti oko 100.000 eura.

Bivši trener Hajduka tako je potpisao za peti različiti klub u karijeri nakon Hajduka, Lokomotive, Atletico Madrida i Lillea, a ima priliku postati prvi hrvatski vratar u engleskom prvenstvu nakon Ivana Katalinića koji je branio boje Southamptona između 1980. i 1983. godine.

Welcome to the Bladesmen, Ivo Grbić 🧤🇭🇷 pic.twitter.com/JhfYISyk5J

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 26, 2024