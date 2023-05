HRVAT OPASNO PROZVAO CRNOGORCA! ‘On više nije borac, postao je klaun i starleta’

Trebao je to biti pravi spektakl u regionalnoj MMA borbi, ali kako je javio hrvatski borac Filip Pejić ‘Nitro’, do njegovog ogleda protiv poznatog Crnogorca Vase ‘Psihopate’ Bakočevića ipak neće doći.

Kako je ispričao Pejić za ‘Fight sight’, njih dvojica dogovarala su međusobni meč, nakon što su se porječkali preko društvenih mreža, ali do istog izgleda da ipak neće doći.

“Trebali smo se boriti, sve je već praktično bilo dogovoreno, čekali smo samo još potvrdu na kojoj će se lokaciji to dogoditi. U igri je bilo nekoliko arena, ali je većina njih otpala, ostala je samo zagrebačka i ovaj nadolazeći ‘event‘. Forgač je zvao, rekao mu da ima dva mjeseca da se spremi i odradi kamp, ali je on, na kraju, taj meč odbio”, otkrio je Pejić o nesuđenom meču protiv Bakočevića.

@Grabaka_Hitman RT @KSW_MMA: What a debut for 🇭🇷 Filip Pejic! There is a reason they call him 'Nitro'! Another finish tonight. 5⃣Fights 5⃣ Finishes!! 🤯#KSW48 live right now on https://t.co/kO3wmZ8o8w!! https://t.co/ivbdxeYOsQ

