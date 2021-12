HRVAT ODLIČNO ODIGRAO U BIZARNOJ POBJEDI: Ovako nešto do sada se nije dogodilo u Serie A

Sinoć je talijanska Serie A svjedočila jednoj od najbizarnijih pobjeda u povijesti te lige, a postoji mogućnost i šire, kada je Spezia pobijedila favorita na svojem terenu Napoli 1:0, i tako priredila iznenađenje kola.

Igrači Spezie došli su do pobjede bez da su jednom uputili udarac u okvir gola domaćina Napolija, a utakmicu je presudio autogol Juana Jesusa koji je u 37 minuti zatresao vlastitu mrežu.

Na kraju utakmice u rubrici udarci na gol kod gostiju bila je nula, dok je Napoli uputio sedam udaraca u gol i čak 26 van okvira, ali ništa od toga nije završilo iza golmana Spezie, Provedela.

Prvi puta

Prema Opti Paolo, Spezia je prva momčad od sezone 2004./2005. koja je pobijedila u prvenstvenoj utakmici Serie A, a da nije uputila niti jedan udarac u okvir gola. Od tada Opta Paolo vodi statistiku i o takvim situacijama, objavili su talijanski mediji.

1 – #Spezia are the first side to have won a Serie A game without firing any shot on target since Opta started to collect this data (since 2004/05). Uproar. #NapoliSpezia #SerieA pic.twitter.com/ZvcWpDZFDJ

Za Speziju je cijeli susret odigrao i hrvatski stoper Martin Erlić, koji je uvršten u momčad kola, a ovom neočekivanom pobjedom Spezia je skočila na 17 mjesto, jedno iznad zone ispadanja.

🇮🇹 | Team of the Week

Here's our highest-rated XI for the final round of Serie A action in 2021! ⬇️

Spezia, Juventus and Milan all see multiple players featured in here, and Spezia's GK Ivan Provedel is our Player of the Week following his impressive display against Napoli. 🌟 pic.twitter.com/U5OZaXl9OA









— SofaScore (@SofaScoreINT) December 23, 2021