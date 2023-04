HRVAT NAPADA SVJETSKI TRON: ‘Idem po trofej koji čeka moja Hrvatska, sve nam to znači!’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Polako se odbrojavaju dani do borbe u kojoj će Alen Babić imati šansu popeti se na svjetski tron.

Naime, završile su pripreme Hrvata za napad na svjetsku titulu bridger kategorije, odnosno za meč koji će 22. travnja odraditi u poljskom Rsezsowu protiv domaćeg borca, Lukasza Rozanskog.

‘Ja sam autsajder’

“I protiv Balskog sam htio pokazati više boksa, ali na kraju sam opet bio stari ja. Vjerujem da će se to na kraju dogoditi i ovog puta će to biti krvoproliće. Cijenim Rozanskog, znam da je pravi ratnik. Nije se borio koliko ja, ali respektiram ga, znam da se dolazi otvoreno boriti, a to je sve što trebam”, objasnio je, nadovezavši se:

“Naravno da sam siguran da ću pobijediti. Ne bih došao u njegovo dvorište da nisam siguran u to. Siguran sam u to, bit će tamo luda atmosfera, svi će biti protiv mene. Ali, to mi treba, kao što mi treba i da on bude u svom najboljem izdanju jer ću onda i ja biti najbolji. Neće ova borba dočekati zadnje zvono.”

Još jednom podsjetio je i na svoju priču, odnosno pomalo neočekivan ratnički put koji ga je doveo do ovako velike prilike.

“Ovo mi znači sve. Oduvijek sam autsajder. Svi koji su upoznati s mojom pričom znaju da dolazim iz ničega. Spreman sam se u ništa i vratiti, ali prije toga želim uzeti ovu WBC titulu. To mi znači sve, meni i mojoj državi. 30 godina nismo vidjeli titulu. Vidim ovo kao nešto što je do detalja isplanirano za mene. Bit će to novi Savage show.

Ne želim lagan meč. Ako mi Lukasz pruži lagan meč, bit ću ljut i bijesan. Zato te molim, daj mi najteži meč u životu. Balski mi ga je dao i zato cijenim Poljake. Imaš velike cipele za ući u njih. Ne želim brzi završetak borbe, ali želim da netko bude nokautiran bez svijesti u kasnijem dijelu meča”, potvrdio je svoje namjere.

Pobjednik ovog meča postat će drugi svjetski prvak bridger kategorije u povijesti, otkako je WBC tu kategoriju uveo. Prvi prvak, Oscar Rivas, se ove godine titule odrekao.