HRVAT NAPADA PRVAKA: Čovjek nije izgubio devet godina, a evo što mu sprema…

Autor: I.K.

Hrvatski borac Antonio Plazibat spreman je za novi korak u svojoj karijeri u ‘kickboksu’. Trenutno među vodećim teškašima u organizaciji Glory, Plazibat je proglašen borcem koji je ove godine najviše napredovao u tom društvu, a taj napredak doveo ga je korak iza prvaka, Nizozemca Rica Verhoevena, u raspravi o najboljima.

Zbog toga, 28-godišnjeg Solinjanina se spominje kao mogućeg sljedećeg Verhoevenog protivnika, a hrvatski borac je u razgovoru za službenu stranicu Gloryja kazao da se veseli onom što mu se otvara.

Plazibat vjeruje da je dovoljno spreman za napad na 32-godišnjeg prvaka.

Očekuje – nokaut

‘Mislim da bi se dogodio nokaut. Pratim Ricove nastupe unatrag 12 godina, znam ga bolje nego on zna samog sebe. Borbu protiv njega odvrtio sam u svojoj glavi 1000 puta. Bio bih spreman i za pet rundi, ali ne vjerujem da bi borba trajala tako dugo. Završio bih to ranije, nokautirao bih ga’, rekao je hrvatski borac za Glory.

Nakon svojeg posljednjeg nastupa, Plazibat je kazao da gleda samo prema prvaku. Njegov cilj je borba protiv Verhoevena, za to se počeo spremati, a ima samo jedan plan. ‘Da ga razj**m’, opisao je hrvatski borac.

Nizozemac izgubio samo jednom

Dođe li do borbe, Plazibat će pokušati napraviti podvig kakav se u Gloryju dogodio samo jednom. Verhoevenu je jedini poraz nanio njegov sunarodnjak Semmy Schilt, a bilo je to prije gotovo punih devet godina, na Staru godinu 2012.

Aktualni teškaški prvak u Gloryju je nakon toga nanizao 20 pobjeda, a ukupni omjer dobivenih i izgubljenih mečeva u uglednoj organizaciji ‘kickboksa’ sada mu je 21-1. No, Plazibat vjeruje u svoju šansu.







Hrvatski borac opisao što voli

Osim što je pričao o svojoj karijeri i želji da se sretne s prvakom, Plazibat je pri kraju 2021. otkrio i kakav pristup ima dok se bori. Na pitanje da baš ne voli taktiku, rekao je da je to ipak malo pretjerana tvrdnja, ali ne voli dosadne borbe.

‘Ako sam bolji od nekoga, ne želim da to bude dosadno. Ne želim bacati udarce tri runde, držati distancu, dobiti na bodove i onda pričati da sam bolji borac od protivnika. Kada gledaš tako, onda to pokazuje strah. Kad uđem u ring, baš me briga tko je protivnik, ne želim samo pobijediti, već želim dobiti na takav način da nema dvojbe tko je bio bolji borac. Moram držati pod kontrolom ludilo i nasilje, ako to uspijem, mislim da mogu pobijediti bilo koga’, kazao je hrvatski borac.