HRVAT NADVISIO RAZVIKANOG SRBINA! Došao na deset dana pa dobio ugovor

Bila je ovo večer hrvatskih košarkaša u NBA-u, a dva naša predstavnika odnijela su pobjede uz jako dobar učinak Luke Šamanića i Ivice Zubca.

Šamanić je svoju NBA karijeru nastavio u Utah Jazzu, gdje je došao na ugovor od 10 dana, ali svojim igrama nagnao je gazde Jazza da Hrvatu ponude ugovor za sljedeću sezonu.

Luka je objeručke prihvatio ponuđeno i odužio se odličnom partijom protiv Denver Nuggetsa Nikole Jokića, koji su u očiglednoj krizi.

Luka Samanic with the hardest IG pic I’ve seen in awhile. 🔥 pic.twitter.com/ujN3iya8Pq

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 5, 2023