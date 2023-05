HRVAT JE OVIM POTEZOM ‘KUPIO’ GROBARE! Hezonja poslao poruku Partizanu: ‘Povijesna serija. Poštovanje!’

Još dugo će se pisati o sinoćnjoj utakmici, ali i cijeloj seriji između Reala i Partizana, u kojoj su igrači Kraljevskog kluba preokrenuli vodstvo Partizana od 2:0 u utakmicama i na kraju slavili u petoj utakmici serije od tri s 98:94.

Partizan stvarno ima za čime žaliti, to je rekao i trener Obradović, ali ono što nas raduje je odlična igra Maria Hezonje u odlučujućim trenutcima za Real.

Hrvat je bio presudan igrač u sam smiraj susreta, zabio je dvoje jako važne trice, a pogodio je jedno od dva slobodna bacanja na kraju utakmice, koja je bila šokantna.

Poštovanje

Hezonja je jako slavio nakon pobjede Reala, ali se u slavlju sjetio i Partizana, kluba za koji ima samo riječi hvale i simpatije.

“Čestitam Partizanu, cijeloj organizaciji i njihovim navijačima na sjajnoj sezoni koju su imali i želim im sve najbolje u budućnosti. Povijesna serija. Poštovanje”, napisao je Mario Hezonja na društvenim mrežama.

Congratulations to @PartizanBC, their entire organization and fans on a great season and wish them the best in the future! Historic series. Respect.

— Mario Hezonja (@mariohezonja) May 11, 2023