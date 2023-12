Hrvat je morao napustiti Real: Perez je ‘poludio’ i nije ga spasilo ni dugogodišnje prijateljstvo

Niko Mihić godinama je bio čelni čovjek liječničke službe madridskog Reala. Tu je funkciju obnašao od 2017. godine, a sada je napustio dužnost. Španjolski mediji otkrivaju pozadinu cijele priče.

Mihić je navodno dobio otkaz zbog propusta koje je napravio, a kap koja je prelila čašu bile su ozljede mladog turskog nogometaša Arde Gülera koji je izvan travnjaka zbog ozljede praktički od početka sezone.

“Mihić nije imao problem samo s Gülerom, već i sa Judeom Bellinghamom. Nakon što je Bellingham ozlijedio rame protiv Rayo Vallecana Mihić je dao zeleno svjetlo za nastup u idućoj utakmici uz zaštitu, ali klub je odlučio da Englez ode na dodatne konzultacije kod liječnika Manuela Leyesa koji je operirao Courtoisa i Militaa. Njegova je dijagnoza bila potpuno drugačija i saopćio je da bi Jude trebao odmoriti barem deset dana”, navodi Relevo uz dodatak kako je zbog cijele situacije predsjednik Reala Florentino Perez ‘poludio’.

🚨 Pintus & former Real Madrid doctor Niko Mihić had several frictions. Pintus felt left out of the whole process of injury, recovery & preparation of the players and also displaced when it came to setting the deadlines. Niko Mihić used to communicate one thing to the players,… pic.twitter.com/SDU7ThjHCd

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 2, 2023