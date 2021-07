HRVAT JE ‘LUZERE I ZGUBIDANE’ PRETVORIO U POBJEDNIKE! ‘Ove tipove mogao je u redu držati samo on!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pa to je priča svih priča. Divno se svega iz te priče sjetiti, a teško je podnijeti da nekih glavnih aktera ove priče više nema. Toliko je trofeja, medalja, pobjeda u povijesti hrvatske rukometne reprezentacije, a posebno je ushićenje sjetiti se kako je sve počelo, kada je Hrvatska prvi puta stala na najviše olimpijsko pobjedničko postolje. Dvaput je Hrvatska osvojila zlatne medalje na Igrama, 1996. godine u američkoj Atlanti i 2004. u grčkoj Ateni, a trijumf 1996. na Igrama bio je senzacionalan iz više razloga, k tome prvi i potom je uslijedila poplava trofeja.

Po tim uspjesima Hrvatska je rukometna velesila, nesumnjivo, a mi ćemo se u počast našem (da li nekad?) uspješnom rukometu podsjetiti prve hrvatske zlatne medalje u našoj olimpijskoj povijesti. Prošlo je tome, na današnji dan eto, točno 22 godine. I bilo je to veliko, nevjerojatno iznenađenje za cijelu i našu i svjetsku sportsku javnost.

Zašto kažemo da je zlato hrvatskih rukometaša na Igrama u Atlanti bilo senzacionalno?

Spasitelj Kljaić

Odvrćemo film unatrag. Tog ljeta 1996. godine hrvatska reprezentacija igrala je na Europskom prvenstvu u Španjolskoj, vodio ju je trener Abas Arslanagić. Ispraćena s velikim ambicjama posve je razočarala, a nakon baš loših rezultata i ispadanja u dvoboju protiv tadašnje SR Jugoslavije (24-27) izbornik je naprasno smijenjen. I kao spasitelj je postavljen Velimir Kljaić. Koji je i sam rekao da se u mjesec i pol do Olimpijskih igara i ne može baš puno napraviti. Arslanagić je za neuspjeh optužio novinare, a kasnije se pokazalo da je s praktički istom momčad Kljaić došao do vrha na Olimpijskim igrama.

Reprezentaciju je kao liječnik koji pruža prvu pomoć preuzeo Velimir Kljaić. Koji je u četrdesetak dana te „zgubidane i luzere” pretvorio u junake i prvake, kako su pisale dva mjeseca kasnije hrvatske tiskovine. Uvevši strog režim i radeći na voljnom elementu posrnulh sportaša Kljaić je stvorio momčad koja je nosila sve pred sobom.

Osvojeno je olimpijsko zlato, makar Hrvatsku prije olimpijskog turnira nitko i nije uzimao za ozbiljno, jer krah na prethodnom prvenstvu Europe bio je toliko upečatljiv da nitko u snu nije mogao pretpostaviti ovakav rasplet, s Hrvatima na tronu. Ruku na srce, iznenađenje je bilo toliko silno, baš kao i nedavna pobjeda na europskoj smotri protiv Poljske s čak 14 golova razlike, kad je Hrvatskoj za prolaz dalje bio imperativ pobjeda od deset golova viška.

Hrvatska je u finalu u dramatičnoj završnici „sredila“ Švedsku s antologijskim partijama većine igrača. Kod Velimira Kljaića u igri njegove momčadi bila je nazočna dobra forma gotovo svih igrača, praktički u Kljaićevim postavama nije bilo neraspoloženih igrača. Ispalo je na kraju da je Hrvatska imala, kako to vole treneri reći, „širu klupu od švedske“.

Zanimljivo jest da je Švedska u natjecanju u skupini pobijedila Hrvatsku s 27-18, jer tada je Kljaić odmarao dobar dio igrača, a Šveđani su svoj optimizam u finalu temeljili zacijelo baš na toj utakmici. Čak su i prije finalne utakmice Šveđani na finale pozvali svog kralja na proslavu, a u svojim novinama na dan finala su već tvrdili kako je osvojeno zlato, jer „finalna utakmica tek će biti formalnost“.









Hrvatska zlatna medalja u rukometu i prvo olimpijsko zlato u hrvatskoj povijesti, bila je prvorazredno iznenađenje. Ali i tek početak trijumfalnog niza hrvatskih rukometaša koji će isti pothvat ponoviti i na Igrama 2004. u Ateni.

Stoga, i danas kad gledamo hrvatske rukometaše uvijek se moramo sjetiti rukometnog vizionara, hrvatskog viteza, Velimira Kljaića koji nas je učio, naučio kako pobjeđivati. Proslavljeni trener i pedagog Velimir Kljaić umro je 12. kolovoza 2010. godine.

Nedavno nas je pogodila smrt još jednog zlatnog olimpijca iz Atlante, Zlatana Saračevića. Saračević je bio legendarni desni vanjski, a karijeru je počeo u Borcu iz Banja Luke. U Borcu je proveo deset godina osvojivši naslov prvaka bivše države i kup. Iz Banja Luke je 1987. preselio u zagrebački Medveščak gdje je proveo tri godine osvojivši dva Kupa Jugoslavije (1989., 1990.).

Nakon Medveščaka igrao je u Nimesu, Bordeauxu, Istresu i Creteilu. U Francusko je osvojio dvije titule prvaka s Nimesom, a zatim se 1997. vratio u Hrvatsku u redove Zagreba. Tri sezone je proveo u redovima hrvatskog prvaka, a zadnje dvije stanice njegove igrače karijere bile su Veszprem i Zamet gdje je završio igračku karijeru i počeo raditi kao trener.









Saračević je u dresu Jugoslavije osvojio dvije velike medalje – zlatnu medalju na Svjetskom pvenstvu u Švicarskoj 1986. i brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu dvije godine kasnije.

Vrhunac karijere doživio je u dresu hrvatske vrste osvojivši zlato na OI u Atlanti 1996. godine. U Atlanti je bio cimer sa Iztokom Pucom, koji nas je prerano napustio u listopad 2011.

S Hrvatskom je bio i svjetski doprvak sa SP-a na Islandu 1995., osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. i zlata na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu.

Nažalost, još jedan član ove trijumfalne generacije hrvatskog rukometa jest pokojni. Iztok Puc, Slovenac koji je tako zdušno igrao za Hrvatsku umro je u 46. godini 20. listopada 2011. nakon zloćudne bolesti koje je napala jetru i pluća. Bio je Puc veliki rukometaš, jedan od najvećih svoig vremena. Igrao je triput na olimpijskim igrama, s tri različite reprezentacije – jugoslavenskom, hrvatskom i slovenskom te je jedini rukometaš u povijesti koji je na Olimpijskim Igrama igrao s tri različite reprezentacije.

Puc je s hrvatskom reprezentacijom osvojio zlato na Olimpijskim Igrama 1996. u Atlanti, svjetsko srebro s Islanda 1995. i broncu na Europskom prvenstvu 1994. u Portugalu. S Jugoslavijom je osvojio olimpijsku broncu 1998. u južnokorejskom Seoulu. Slovensku reprezentaciju vodio je do osmog mjesta na Olimpijskim Igrama 2000. u Sydneyju.

Red je i spomeniti cijelu generaciju zlatnih hrvatskih rukometaša iz Atlante 1996. godine. Redom su zlatnu medalju osvojili: Valter Matošević, Venio Losert, Irfan Smajlagić, Slavko Goluža, Iztok Puc, Goran Perkovac, Zlatko Saračević, Patrik Ćavar, Božidar Jović, Alvaro Načinović, Nenad Kljaić, Zoran Mikulić, Bruno Gudelj, Vladimir Jelčić, Vladimir Šujster i Valner Franković.

Kako je to izgledalo? U skupini je Hrvatska najprije teško svladala Švicarsku sa 23-22, lako Kuvajt (31-11), protiv Amerikanaca također nije bilo problema (35-27), tijesno je bilo protiv Rusa (25-24) a kad je već bio osiguran prolaz protiv Švedske je zabilježen uvjerljiv poraz (18-27). Bila je to uspješna taktička vark anašeg trenera Velimira Kljaića, a i dobar dan odmora za naše najbolje rukometaše.

U polufinalu protiv Francuske isto je bio težak boj, dosegnuta je tijesna pobjeda 24-20 koja je tada dokazala da ona slika s dva mjeseca ranijeg Europskog prvenstva i nije prava slika hrvatskih rukometaša.

‘Ove tipove može samo on držati’

U finalu 4. kolovoza pala je Švedska, bila je to sjajna partija Kljaićevih izabranika, a pogodak odluke, kojim su rješene sve dvojbe postigao je njegov sin Nenad, bilo je 27-26 za Hrvatsku.

Nažalost, ova generacija nije uspjela braniti zlato četiri godine kasnije u Sydneyu na Igrama. Jer, je na sljedećem Europskom prvenstvu u Zagrebu osvojila tek šesto mjesto, u krucijalnom dvoboju za petu poziciju u Europi, koja je vodila na Igre, naši su rukometaši poraženi protiv Slovenije. Što je isto bila prvorazredna senzacija, a izbornik Zdravko Zovko naprasno je potom smijenjen.

Netko je tada zaključio: „Ove tipove može u redu držati samo Velimir Kljaić“. I nije bio u krivu.

Ta generacija hrvatskih rukometaša proslavila je hrvatski rukomet, uzdignula ga do visina, no bila je i te kako osjetljiva i teška za procjene. Ta dva kraha na europskim smotrama, a između, pak, osvajanje olimpijskog naslova potvrđuje da je to bila nepredvidiva generacija koju je „u red zaista samo stavio Velimir Kljaić“.

Stoga, i danas kad gledamo hrvatske rukometaše uvijek se moramo sjetiti rukometnog vizionara, hrvatskog viteza, Velimira Kljaića koji nas je učio, naučio kako pobjeđivati, kao i Iztoka Puca koji je sa srcem nastupao za Hrvatsku.

Neka vam je laka hrvatska zemlja Velimire, Zlatane i Iztoče…